Fanoušci jí znali především kvůli jejím rychlým časům na dráze a unikátní bilanci zlatých medailí. Za oponu svého osobního života Martina Sáblíková veřejnost nikdy nenechávala nahlédnout. Teď se ale rozhodla a už nic neskrývá.

„Víte, že jsem si vždycky chránila své soukromí a nadále to tak bude, protože je to pro mě nejvíc. Ale teď mám náznaky, že ho někdo chce řešit za mě a víc, než je mi příjemné,“ uvedla Sáblíková na Instagramu. „Tak ať to zazní přímo ode mě: Já a Niky Zdráhalová tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let. Mějte se rádi!“

Zdráhalová začínala s hokejem, rychlobruslení se věnuje od roku 2011 a od roku 2013 závodí ve Světovém poháru. Sáblíková se nikdy netajila, že jsou si blízko. Když měla v roce 2018 vybrat svůj sportovní vzor, spolu s legendami Věrou Čáslavskou a Ole Einarem Björndalenem jmenovala právě ji.

„Ona mi strašně pomáhá při tréninku, v Erfurtu šla kvůli mně na led na rozbruslení, protože jsem šest týdnů nestartovala. Prostě mi pomáhá,“ líčila tehdy.

Sezony bez ní byly neúplné

Zdráhalovou před třemi otřáslo, když zblízka viděla Sáblíkové děsivou nehodu na tréninku v Colalbu. Šampionka si bruslí nepříjemně pořezala levé stehno. Zdráhalová měla po drsném zážitku psychické potíže s najížděním do začátek a dokonce na dva roky přerušila kariéru.

V minulé zimě vrátila v životní formě. Na mistrovství světa v Hamaru skončila devátá na kilometru a v závodě na 1500 metrů skončila pátá, pouhých 46 setin sekundy od medaile.

„Strašně moc mě to těší, byly jsme na sebe zvyklé, sezony bez ní byly neúplné. Překvapilo mě, jak rychle se vrací,“ radovala se Sáblíková z jejího návratu už v úvodu sezony.

V českém sportu stále není takzvaný coming out, přihlášení se k homosexuální orientaci, časté. Kromě legendární tenistky Martiny Navrátilové se pro něj v roce 2017 rozhodla freestyle snowboardistka Šárka Pančochová.

„Mně přijde, že když někoho máte rád, je úplně jedno, jestli je to holka, nebo kluk. Když se něco stane, nebo je tam nějaký problém, chcete mu dát jistotu, že je tam ten druhý člověk, který ho zastoupí,“ vysvětlovala Pančochová.

„Být sportovcem přede mě také staví výzvy. Je tady tlak od médií, je tu tlak od sponzorů a vy nechcete říct, že jste gay nebo lesba. A cítíte, že něco skrýváte. Ale teď už to není velká věc. Všichni mají rádi všechny. Je to o tom: buď, kým jsi. Ráda bych povzbudila další lidi, ráda lidi inspiruju.“

Pančochová svou přítelkyni Kaileen Lareeovou požádala o ruku. Původně chtěla svatbu odložit na dobu, kdy v Česku budou povoleny sňatky stejnopohlavních párů. Nakonec ji spolu oslavily v roce 2021 při romantickém obřadu v Cascade Mountains.