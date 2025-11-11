Šílená eskapáda sporťačky Vymětalíkové: Do práce bez kalhotek?!
Málem natáčela na ostro! Moderátorka Branek, bodů, vteřin Darina Vymětalíková (45) se podělila o šílenou příhodu, která ji málem přivedla před kamery bez kalhotek.
„Stala se mi taková věc. Jsem bez kalhotek a musím do práce,“ začala dramaticky Darina Vymětalíková své vyprávění na sociální síti X. „Jsou dny, třeba když moderuju Branky, kdy ty kalhotky nepotřebuju. Ale dnes zrovna ano,“ dovysvětlila a nažhavení sledující tak jen tajili dech, co za touto situací stálo.
Začalo to nevinně brzy ráno. Vymětalíková vysvětlila, že s nejstarším synem vstává brzy, aby ho autem přiblížila na poměrně vzdálenou autobusovou zastávku. Outfit pro takový rychlý výsadek pochopitelně neřešila. „V šest si jen tak naostro natáhnu legíny, vezmu mikinu a jedu," vyprávěla.
A jako na potvoru se začaly nabalovat problémy. Manžel musel časně z rána do práce, a tak na ní zbyla práce kolem odvozu dalších dvou dětí. Po cestě ale Darinu vyděsil telefonát od její maminky, která upadla a zranila si rameno. Ze školky tedy následovala jízda fofrem na chirurgii s „rozsekanou babičkou“, která se obávala, že musí jít o zlomeninu.
Po čtyřech hodinách čekání ve špitále ale moderátorce blesklo hlavou, že musí do práce a je stále bez kalhotek. „Když moderuji Branky nebo zprávy na ČT24, jsem vidět jen čelně a krabička se zvukem se dá buď vzadu na pásek nebo se rozepnou šaty a dá se vzadu na podprsenku. V obou případech to udělá hrb, který je vidět jen zezadu, takže cajk. Dnes ale Sport roku, kdy kolem nás krouží jeřáb. Takže zvuk se dá na vnitřní stranu na podvazkový pás. Čím výš, tím líp. A zvukař ho musí pořád upravovat,“ prozradila. Napjatá »twitterová« komunita tak napjatě čekala na další příspěvek, jak tohle dopadne.
Rozuzlení přineslo hned další Darinino hlášení. „Jedu na Kavky s menším zpožděním a v kalhotkách. Počítala jsem i s rentgenem, ale když mamku doktor vzal doslova za pět minut 12, rovnou ji odeslal na vyšší pracoviště. Že zlomený je to určitě a asi to bude chtít vyšší péči. PS: Mamka tedy čeká, až si vezme bratr propustku a odveze ji do Slaného. Ale aspoň jí doktor dal ruku do šátku a drogy do žíly. PPS: Bratr spodní prádlo má, nechodí do práce na ostří, byť je něco jako ajťák (správce digitální mapy jednoho většího koncernu)," pobavila své sledující.
Nakonec přidala i fotku podvazkové vychytávky, o které na začátku celé eskapády mluvila, a doplnila i dobré zprávy o mamince. „Konec kauzy. Mamka nemá zlomeninu, ale přetržený sval. Kalhotky mám. Zrovna dnes má v šestce službu paní zvukařka. A ten podvazek, to není žádný sexy negližé, ale široká guma z galanterie za 35 korun se suchým zipem," uzavřela příběh o svém povedeném pondělí.