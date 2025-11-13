Reprezentační kapitán Souček popsal svůj boj s depresí: Ostrá kritika Jágrova mentora!
Zkusil snad všechno! Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček (30) ve své autobiografii »Suk« odhalil svůj dlouhý boj s depresemi. Mimo jiné popsal i sezení s uznávaným mentorem Marianem Jelínkem, které ale bylo plné zklamání.
Psychického dna se Souček dotkl po svém přestupu do West Hamu. Nejprve zkusil různé léky. „Nejdřív melatonin, bylinky na noci bez probouzení. Nepomáhaly. Pak Lexaurin na spaní, ale brát to jednou za tři dny, to už smrdí návykem, navíc mi to nepřinášelo žádnou pronikavou úlevu,“ vzpomíná v knize.
Pomoc, jak z trablů ven, hledal Souček sám i u odborníků. Problémů se spánkem ho nezbavila jóga, dýchací cvičení, prohození místa v posteli s manželkou ani infračervené brýle...
Zkusil českou psycholožku, svěřil se fyzioterapeutovi v reprezentaci. Výsledek bídný. „Zkusil jsem i Mariana Jelínka, nejznámějšího mentálního kouče v Česku, sportovní hvězdy včetně Jágra si ho nemůžou vynachválit. Jedinkrát. Vyprávěl, co všechno dokázal, s kým spolupracoval, komu a jak pomohl. A já si najednou uvědomil: A mě se nezeptáte, jak se cítím a co mám za problém?“
Utrpení trvalo dlouho dva roky. „Fotbal v depresích se proměnil v noční můru, které jsem se potřeboval zbavit. Psychiatr v Londýně mi předepsal prášky na depresi. Bral jsem je rok, poslední jsem si vzal loni v lednu. Tuším, že nemám úplně vyhráno. Paulu Mortimerovi, který také hrával fotbal, já se mu svěřoval a on mě z toho všeho pomohl dostat, jsem zatím nikdy nenapsal: »V pohodě, už je to pryč. Navždy pryč.« Ale kdybych si všechno nechal pro sebe, už možná fotbal nehraju,“ uzavřel zatím vyprávění o svém boji, o kterém málokdo doposud věděl.