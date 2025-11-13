Reprezentační kapitán Souček popsal svůj boj s depresí: Ostrá kritika Jágrova mentora!

Autor: om, zvo
Mluvil jen o sobě
Křest knihy Tomáš Součka.
Křest knihy Tomáš Součka.
Křest knihy Tomáš Součka.
Křest knihy Tomáš Součka.
Kniha Suk se prodává za 599 Kč.
Tomáš je oporou West Hamu.
Tomáš Souček s manželkou.
Tomáš Souček je kapitánem fotbalové reprezentace
Tomáš Souček je kapitánem fotbalové reprezentace
Tomáš Souček je kapitánem fotbalové reprezentace
Kapitán národního týmu Tomáš Souček hlavičkuje
Lukáš Červ a Tomáš Souček gratulují ke gólu Patriku Schickovi
Reprezentanti při tréninku přd kvalifikací na MS
Kapitán reprezentace Tomáš Souček v zápase proti Chorvatsku
Tomáš Souček
Tomáš Souček slaví gól do sítě West Hamu
Tomáš Souček slaví svůj 38. gól v anglické lize.
Jágr a jeho našeptávač Jelínek.
Marian Jelínek byl hokejovým trenérem
Marian Jelínek vedl i hokejisty Mladé Boleslavi
Marian Jelínek vedl i hokejisty Mladé Boleslavi
Marian Jelínek se věnuje mentálnímu koučinku
Marian Jelínek se věnuje mentálnímu koučinku

Zkusil snad všechno! Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček (30) ve své autobiografii »Suk« odhalil svůj dlouhý boj s depresemi. Mimo jiné popsal i sezení s uznávaným mentorem Marianem Jelínkem, které ale bylo plné zklamání.

Psychického dna se Souček dotkl po svém přestupu do West Hamu. Nejprve zkusil různé léky. „Nejdřív melatonin, bylinky na noci bez probouzení. Nepomáhaly. Pak Lexaurin na spaní, ale brát to jednou za tři dny, to už smrdí návykem, navíc mi to nepřinášelo žádnou pronikavou úlevu,“ vzpomíná v knize.

Pomoc, jak z trablů ven, hledal Souček sám i u odborníků. Problémů se spánkem ho nezbavila jóga, dýchací cvičení, prohození místa v posteli s manželkou ani infračervené brýle...

Zkusil českou psycholožku, svěřil se fyzioterapeutovi v reprezentaci. Výsledek bídný. „Zkusil jsem i Mariana Jelínka, nejznámějšího mentálního kouče v Česku, sportovní hvězdy včetně Jágra si ho nemůžou vynachválit. Jedinkrát. Vyprávěl, co všechno dokázal, s kým spolupracoval, komu a jak pomohl. A já si najednou uvědomil: A mě se nezeptáte, jak se cítím a co mám za problém?“

Utrpení trvalo dlouho dva roky. „Fotbal v depresích se proměnil v noční můru, které jsem se potřeboval zbavit. Psychiatr v Londýně mi předepsal prášky na depresi. Bral jsem je rok, poslední jsem si vzal loni v lednu. Tuším, že nemám úplně vyhráno. Paulu Mortimerovi, který také hrával fotbal, já se mu svěřoval a on mě z toho všeho pomohl dostat, jsem zatím nikdy nenapsal: »V pohodě, už je to pryč. Navždy pryč.« Ale kdybych si všechno nechal pro sebe, už možná fotbal nehraju,“ uzavřel zatím vyprávění o svém boji, o kterém málokdo doposud věděl.

Křest knihy Tomáš Součka.
Křest knihy Tomáš Součka.

 

Témata:  knihaautobiografieSukblesksportČeskofotbalJaromír JágrTomáš SoučekLondýndepreseMarian JelínekPaul Mortimer

Související články



Články odjinud