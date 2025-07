Tenisovou hvězdu Selešovou napadl šílenec nožem na klobásy: Po útoku se schovávala v kůlně

Přepisovala rekordy, byla světovou jedničkou v 17 letech. Monika Selešová (51) mířila k historickým zápisům. Vše ale přerušil útok na kurtu, po kterém se stáhla na dva roky do ústranní. Dokázala ale nabrat sílu a o hrůzném období promluvit...

Ještě nebyla plnoletá a přesto válcovala konkurenci. Tenisový svět s údivem sledoval rozjetou kariéru mladičké tenistky z Jugoslávie. Monika Selešová držela již osm grandslamových titulů. Vše změnilo čtvrtfinále hamburského Citizen Cup 30. dubna 1993. V něm nastoupila Selešová proti Bulharce Katarině Malejevové. Po jedné z výměn šly tenistky na pauzu. V tu ránu se k lavičce přiřítil šílený příznivec Steffi Graffové Günter Parche. Vnikl na kurt, využil tehdejších slabých bezpečnostních opatření, a bodl Selešovou do zad nožem.

Bral to jako odplatu, protože pár měsíců předtím porazila právě Graffovou ve finále Australian Open a přeskočila ji v tenisovém žebříčku na prvním místě. Parche dostal za útok pouze dvouletou podmínku, protože byl shledán duševně nemocným.

Selešová odešla z kurtu s ranou po noži, který se jí zabodl do těla dva centimetry hluboko. Mnohem větší škody ale nadělal celý útok na její duši. Utekla před tenisovým světem a přestěhovala se do Ameriky, kde posléze získala občanství. „Tenisový kurt byl místem, kde jsem se až do toho útoku vždy cítila bezpečně. O to jsem přišla. Nikdo mi nemohl říct, že to bude v pořádku, na to neexistuje záruka,“ řekla po útoku. Psychické problémy se u ní začaly rozvíjet již v nemocnici těsně po zápase.

Objevila se jí u lůžka policistka s žádostí o identifikaci předmětů. Nejprve ukázala nůž, kterým byla Selešová bodnuta .„Měl nazelenalou rukojeť. Byl dlouhý a štíhlý. Policistka mi řekla, že je to nůž na vykosťování. Parche prý tvrdil, že když bydlel u své tety, používal ho na krájení klobás,“ vzpomínala pro Sports Illustrated. Poté jí ještě ukázala zakrvacné tričko. „V tu chvíli jsem úplně ztratila kontrolu. Vykřikla jsem »Co to je?«. A znovu mě to zasáhlo,“ dodávala ke vzpomínce z nemocnice.

Poté se přestěhovala na Floridu, kde měla u domu tenisové kurty a mohla v soukromí trénovat. Jednou při tréninku uviděla muže, jak visí na plotě a pokřikuje na ní. Utekla a schovala se do kůlny. Jednalo se ale o neškodného návštěvníka sousedů. Trpěla depresemi, bála se tmy. „V podstatě jsem přešla na denní spánek, v noci jsem jen seděla na posteli, nemohla jsem spát, někdy se mi vracel i ten křik na kurtu, který jsem tehdy vydala,“ popisovala pád na psychické dno.

Po dvou letech se na kurty vrátila. Dokonce vyhrála ještě jednou Australian Open. Ale ztratila svou dravost a bezstarostnost. Už to nikdy nebyla ona a na tenisový vrchol nedosáhla...