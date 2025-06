Hašek před Chorvaty: Jsou jedni z nejlepších. Kdybychom jen bránili, nemáme šanci

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

PŘÍMO Z OSIJEKU | Chci postoupit na mistrovství světa. Je to pro mě hlavní cíl. Věty Ivana Haška krátce po uvedení do funkce trenéra národního týmu jsou dnes aktuálnější než dřív. Česko se v Osijeku chystá na bitvu proti „kostkovanému“ Chorvatsku. Když zítra zabere, americké břehy se přiblíží. Fotbalová reprezentace ale favoritem rozhodně není. „Máme šanci získat nějaký bod proti největšímu favoritovi ve skupině. Nenecháme tady nic zadarmo,“ vysílá soupeři jasný signál kouč národního týmu. V sestavě má několik otazníků.

Jak se chystáte nahradit zraněného Adama Hložka?

„Adam s námi neodcestoval, to víte. Každý post máme zdvojený. Zápas s Černou Horou nebyl jednoduchý. Budeme chtít, aby do utkání šli hráči, kteří budou stoprocentně zdraví, fresh a zregenerování. Na některých místech máme otazníky. Věřím tomu, že kdo dostane příležitost, nechá na hřišti všechno.“

Kolik tedy máte otazníků?

„Někteří hráči jsou víc unavení, někteří méně. Trénink napoví, definitivně se rozhodneme ráno.“

Už na začátku vašeho působení u národního týmu jste deklaroval, že hlavním cílem je mistrovství světa. Zápas s Chorvatskem hodně napoví, jak skupina dopadne. Doléhá to na vás tlak?

„Každý zápas je důležitý, nejen s Chorvaty. Ve skupině nesmíme ztrácet body, každý se bude na konci počítat. Nejde říct, že nás v Osijeku čeká nejdůležitější zápas. Bude se hrát až do konce. My máme šanci získat nějaký bod proti největšímu favoritovi ve skupině. Nenecháme tady nic zadarmo.“

Může být drobnou výhodou, že se nehraje na velkém stadionu ve Splitu, ale v Osijeku, kde je kapacita jen třináct tisíc diváků?

„Tak to není. Bude tady určitě bouřlivá atmosféra, je vyprodáno. Nemyslím si, že tady bude tišší prostředí. Právě naopak. Všechno je k hřišti blíž, atmosféra bude fantastická.“

Anketa Postoupí Česko na MS ve fotbale 2026? Ano Ne Přihlásit se

„To ukáže až průběh zápasu. Chorvatsko je silné v postupném protiútoku, v kombinaci před šestnáctkou, centry ze stran, taky umí zasadit úder po ztrátách soupeře z rychlého protiútoku. Čili se musíme se vyvarovat lehkých ztrát a být neustále připravení, koncentrovaní na to, že kvalita soupeře je vyšší, a snadné ztráty by se nám určitě nevyplatily. Nejedeme sem bránit, nebudeme hrát jen z hlubokého bloku.“

Chorvaté jsou extrémně silní v ofenzivě. Od koho hrozí největší nebezpečí?

„V útoku mají dost hráčů, kteří mohou dávat góly. Především Budimir, ve Španělsku měl skvělou sezonu. Nebezpeční jsou i Perišič s Kramaričem. Je tam Sušič, který přestoupil do Interu. Mají velmi dobré hráče na střelu ze střední vzdálenosti. Tým je kompaktní a vyspělý. Hrajeme proti jednomu z nejlepší týmů světa. Proto musíme být koncentrovaní na sto deset procent.“

Berete i bod?

„Predikovat dopředu moc nejde. Trenéra Daliče znám velmi dobře. Vím, jaký je stratég, jak dovede změnit sestavu, systém. Určitě to bude náročné. Jestli teď chceme bod… Jdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Musíme být odvážní, sebevědomí, na hřišti si dovolit. Kdybychom jen bránili, nemáme žádnou šanci na úspěch.“