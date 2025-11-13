Repre čekají dva zápasy s outsidery: Pouťák? Ne, jde o los!
Česko pořád může jít do baráže o MS, která se losuje přesně za týden a hraje v březnu, ze dvou různých pozic.
Zatím je ve druhém koši, což by znamenalo výhodu semifinále hraného doma. K jeho udržení samozřejmě dvě výhry (nad San Marinem a Gibraltarem) pomůžou, ale nemusí stačit. Žebříček FIFA zohledňuje i sílu soků, a tak dva týmy – Slovensko a Rumunsko – mohou Česko přeskočit. A vlastně bude záležet hlavně na nich.
Rumuni půjdou do 2. koše v případě, že porazí Bosnu i San Marino. Slováci za předpokladu zisku čtyř bodů z duelů proti Severnímu Irsku a Německu. Samotná baráž obnáší celkem dva zápasy s různými soupeři, semifinále a finále. K postupu na MS je nutné oba soky vyřadit.