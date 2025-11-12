Repre už trénovala se Schickem. Köstl o nejisté pozici: Jsou věci, které neovlivním
Nepříliš povedený kvalifikační cyklus o účast na mistrovství světa završí čeští reprezentanti v pondělí s Gibraltarem. Nejprve je ale čeká přátelské utkání s jiným fotbalovým trpaslíkem, v Karviné vyzvou ve čtvrtek od 18:00 San Marino. Poslední sraz v tomto roce musí Češi zvládnout herně i výsledkově, aby si alespoň částečně napravili reputaci a udobřili si fanoušky. Říjnová porážka na Faerských ostrovech jim totiž nalila pořádně silné kafe...
Pár dnů po zpackaném duelu v zemi, která má jen lehce přes padesát tisíc obyvatel, skončila pro kouče Ivana Haška téměř dvouletá reprezentační mise. Ta se navzdory loňskému postupu do elitní skupiny Ligy národů oprávněně hodnotí jako neúspěšná.
Ještě předtím se totiž národnímu týmu nepovedlo mistrovství Evropy v Německu, kde se po dvou porážkách a jedné remíze loučil po základní skupině. I přes solidní vstup do kvalifikace o světový šampionát utrpěl Haškův soubor těžký direkt v Chorvatsku, na který později navázal bezduchou remízou se Saúdskou Arábií a především zmíněným kolapsem na Faerských ostrovech.
„V rámci trenérského týmu jsme ten zápas sledovali. Klukům jsme k němu řekli pár věcí, ale už jsme se k tomu nevraceli videoanalýzou, což bývalo obvyklé. Teď jsme si řekli, že se už jdeme soustředit na nás a na naše výkony,“ prozrazuje Jaroslav Köstl, Haškův dočasný nástupce.
Kromě dvaašedesátiletého trenéra byl od reprezentace odvolán i asistent Jaroslav Veselý. Köstlovi budou k ruce bývalí reprezentanti Jaroslav Plašil s Janem Rezkem. „Baví mě to s nimi. Je super, jak vnímají fotbal. Jarda Plašil žije dlouhodobě ve Francii a je to na něm znát. Jak vnímáním fotbalu, tak životním stylem. Spolupráce je opravdu výborná. Honza Rezek už taky dlouho trénuje na ligové úrovni, takže i on přináší své podněty,“ libuje si Köstl.
Všeobecně se ale předpokládá, že nejpozději v novém roce oznámí reprezentační manažer Pavel Nedvěd nový realizační tým. Domluví se s Jürgenem Klinsmannem či jiným zahraničním trenérem, nebo se poohlédne po Česku a zavolá třeba Miroslavu Koubkovi?
Času není tolik
Vždyť už v březnu je na programu baráž, která definitivně rozsekne, zda český tým ukončí dvacetileté čekání na postup na mistrovství světa. Ve hře však zároveň zůstává, že mužstvo natrvalo převezme Köstl. Jak svou nejistou pozici vnímá bývalý asistent Jindřicha Trpišovského?
„Před sebou máme dva zápasy, které chceme zvládnout. Pro mě je to těžká otázka, protože já jsem si tu nabídku nedal. Je to spíš otázka na jiné lidi. My tady děláme maximum práce, máme úsilí a maximální koncentraci na zápasy se San Marinem a Gribraltarem. Věřím, že je zvládneme. Potom už je to ale na jiných lidech. To jsou věci, které nemůžu ovlivnit,“ ví kouč.
„Pro každého trenéra je národní tým samozřejmě vrchol trenérské kariéry, ale já zároveň doufám, že těch vrcholů bude víc. Spousta lidí se může myslet, a víceméně to může být i pravda, že to místo mohlo být jejich. A přál bych jim to, protože spousta lidí si to zaslouží. Ale jak říkám, to jsou věci, které jsem neovlivnil,“ navazuje Köstl.
Dvojzápas se San Marinem a Gibraltarem by o trenérském složení rozhodovat neměl. Při vší úctě, nejsou to soupeři, kteří prověří, jak na tom reprezentační tým skutečně je. „Chceme hlavně dobrý herní výkon, mít kontrolu nad hrou a dobrou práci s míčem. Zároveň bychom rádi udělali lidem radost,“ zdůrazňuje pětatřicetiletý trenér.
Dá se očekávat, že v přáteláku se San Marinem dostanou šanci hráči širšího kádru. Po omluvenkách Václava Jemelky, Pavla Šulce, Václava Černého, Vasila Kušeje a Davida Zimy se k reprezentaci připojili Jakub Markovič, Štěpán Chaloupek, Tomáš Ladra a Kryštof Daněk. Už dříve Köstl povolal nováčky Patrika Hellebranda s Václavem Sejkem.
Otazník visel na zdravotním stavem Patrika Schicka. Kanonýr Leverkusenu ale na středečním tréninku nechyběl. „Po sobotním zápase se potýkal s nějakou virózou. Všechna vyšetření mu ale vyšla v pořádku, takže se znovu zapojuje do tréninkového procesu,“ těší Köstla.