Kvalifikace MS: Nizozemci rozdrtili Kairinenovo Finsko, Chorvaté blízko postupu
Fotbalisté Chorvatska v kvalifikaci porazili doma 3:0 Gibraltar a jsou blízko přímému postupu na mistrovství světa v příštím roce. Česká reprezentace, která dnes překvapivě prohrála 1:2 na Faerských ostrovech, ztrácí na druhém místě ve skupině L tři body. Ve skupině H utrpělo Rakousko první ztrátu prohrou 0:1 v Rumunsku. V „géčku“ Nizozemsko deklasovalo 4:0 Finsko a má jistotu nejhůře druhého místa.
Chorvatsko i v kombinované sestavě podle očekávání proti Gibraltaru dominovalo, v koncovce se ale dlouho trápilo. V prvním poločase se prosadil pouze hlavou Fruk. Po změně stran Majer neproměnil penaltu a další branku přidal až v 78. minutě Sučič. V šesté minutě nastavení skóroval po rohu ještě Erlič.
Bronzový tým z minulého mistrovství světa inkasoval v kvalifikaci stále jen jednou, a to při domácím triumfu 5:1 nad českým výběrem. Oproti němu má zápas k dobru a výrazně lepší skóre, k jistotě první příčky mu stačí jediný bod.
Velký krok směrem k účasti na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku mohlo dnes udělat Rakousko, Rumunsku ale podlehlo gólem z páté minuty nastavení. Hagiho centr do vápna usměrnil hlavou do sítě Ghita. Rakousko přesto zůstává v čele, Rumunsko je třetí.
Výhru Nizozemska 4:0 nad Finskem řídil útočník Depay, jenž nejprve přihrál na góly Malenovi a Van Dijkovi a v závěru první půle sám proměnil penaltu. Depay má na kontě v kvalifikaci sedm branek, lepší je jen norský kanonýr Haaland (12). V závěru uzavřel skóre Gakpo. Debaklu Finů nezabránil ani záložník Sparty Kairinen, který odehrál celý zápas.
„Oranjes“ zopakovali výsledek ze čtvrtečního duelu s Maltou a v tabulce mají náskok tří bodů na druhé Polsko, které zvítězilo 2:0 v Litvě. Přímo z rohového kopu se trefil Szymaňski a pojistku přidal hlavou kanonýr Lewandowski.
Skotsko je po výhře 2:1 nad Běloruskem v čele skupiny C společně s Dánskem, se kterým se ve zbývajících dvou kolech utká o přímý postup na šampionát. Seveřané díky třem gólům v úvodním dějství porazili doma 3:1 Řecko, v jehož dresu odehrál celé utkání slávistický záložník Zafeiris.
Kvalifikace MS 2026 - evropská část:
Skupina C:
Skotsko - Bělorusko 2:1 (1:0)
Branky: 15. Adams, 84. McTominay - 90.+6 Kučko
Dánsko - Řecko 3:1 (3:0)
Branky: 21. Höjlund, 40. Andersen, 41. Damsgaard - 63. Tzolis.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dánsko
|4
|3
|1
|0
|12:1
|10
|2
Skotsko
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|3
Řecko
|4
|1
|0
|3
|7:10
|3
|4
Bělorusko
|4
|0
|0
|4
|2:15
|0
Skupina G:
Nizozemsko - Finsko 4:0 (3:0)
Branky: 8. Malen, 17. Van Dijk, 38. Depay z pen., 84. Gakpo
Litva - Polsko 0:2 (0:1).
Branky: 15. Szymaňski, 64. Lewandowski.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|6
|5
|1
|0
|22:3
|16
|2
Polsko
|6
|4
|1
|1
|10:4
|13
|3
Finsko
|7
|3
|1
|3
|8:13
|10
|4
Litva
|7
|0
|3
|4
|6:11
|3
|5
Malta
|6
|0
|2
|4
|1:16
|2
Skupina H:
San Marino - Kypr 0:4 (0:1)
Branky: 9. Loizu, 59. Andreu, 67. Kastanos z pen., 79. Kakullis
Rumunsko - Rakousko 1:0 (0:0)
Branka: 90.+5 Ghita.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|6
|5
|0
|1
|19:3
|15
|2
Bosna
|6
|4
|1
|1
|13:5
|13
|3
Rumunsko
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|4
Kypr
|7
|2
|2
|3
|11:9
|8
|5
San Marino
|7
|0
|0
|7
|1:32
|0
Skupina L:
Faerské ostrovy - Česko 2:1 (0:0)
Branky: 67. Sörensen, 81. Agnarsson - 78. Karabec
Chorvatsko - Gibraltar 3:0 (1:0)
Branky: 30. Fruk, 78. Sučič, 90.+6 Erlič.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0