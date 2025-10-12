Předplatné

Kvalifikace MS: Nizozemci rozdrtili Kairinenovo Finsko, Chorvaté blízko postupu

Nizozemci porazili Finsko 4:0
Skotsko porazilo Bělorusy 2:1
Kvalifikace MS fotbal 2026
Fotbalisté Chorvatska v kvalifikaci porazili doma 3:0 Gibraltar a jsou blízko přímému postupu na mistrovství světa v příštím roce. Česká reprezentace, která dnes překvapivě prohrála 1:2 na Faerských ostrovech, ztrácí na druhém místě ve skupině L tři body. Ve skupině H utrpělo Rakousko první ztrátu prohrou 0:1 v Rumunsku. V „géčku“ Nizozemsko deklasovalo 4:0 Finsko a má jistotu nejhůře druhého místa.

Chorvatsko i v kombinované sestavě podle očekávání proti Gibraltaru dominovalo, v koncovce se ale dlouho trápilo. V prvním poločase se prosadil pouze hlavou Fruk. Po změně stran Majer neproměnil penaltu a další branku přidal až v 78. minutě Sučič. V šesté minutě nastavení skóroval po rohu ještě Erlič.

Bronzový tým z minulého mistrovství světa inkasoval v kvalifikaci stále jen jednou, a to při domácím triumfu 5:1 nad českým výběrem. Oproti němu má zápas k dobru a výrazně lepší skóre, k jistotě první příčky mu stačí jediný bod.

Velký krok směrem k účasti na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku mohlo dnes udělat Rakousko, Rumunsku ale podlehlo gólem z páté minuty nastavení. Hagiho centr do vápna usměrnil hlavou do sítě Ghita. Rakousko přesto zůstává v čele, Rumunsko je třetí.

Výhru Nizozemska 4:0 nad Finskem řídil útočník Depay, jenž nejprve přihrál na góly Malenovi a Van Dijkovi a v závěru první půle sám proměnil penaltu. Depay má na kontě v kvalifikaci sedm branek, lepší je jen norský kanonýr Haaland (12). V závěru uzavřel skóre Gakpo. Debaklu Finů nezabránil ani záložník Sparty Kairinen, který odehrál celý zápas.

„Oranjes“ zopakovali výsledek ze čtvrtečního duelu s Maltou a v tabulce mají náskok tří bodů na druhé Polsko, které zvítězilo 2:0 v Litvě. Přímo z rohového kopu se trefil Szymaňski a pojistku přidal hlavou kanonýr Lewandowski.

Skotsko je po výhře 2:1 nad Běloruskem v čele skupiny C společně s Dánskem, se kterým se ve zbývajících dvou kolech utká o přímý postup na šampionát. Seveřané díky třem gólům v úvodním dějství porazili doma 3:1 Řecko, v jehož dresu odehrál celé utkání slávistický záložník Zafeiris.

Kvalifikace MS 2026 - evropská část:

Skupina C:

Skotsko - Bělorusko 2:1 (1:0)
Branky: 15. Adams, 84. McTominay - 90.+6 Kučko

Dánsko - Řecko 3:1 (3:0)
Branky: 21. Höjlund, 40. Andersen, 41. Damsgaard - 63. Tzolis.

#TýmZVRPSkóreB
1Dánsko431012:110
2Skotsko43107:210
3Řecko41037:103
4Bělorusko40042:150

    Skupina G:

    Nizozemsko - Finsko 4:0 (3:0)
    Branky: 8. Malen, 17. Van Dijk, 38. Depay z pen., 84. Gakpo

    Litva - Polsko 0:2 (0:1).
    Branky: 15. Szymaňski, 64. Lewandowski.

    #TýmZVRPSkóreB
    1Nizozemsko651022:316
    2Polsko641110:413
    3Finsko73138:1310
    4Litva70346:113
    5Malta60241:162

      Skupina H:

      San Marino - Kypr 0:4 (0:1)
      Branky: 9. Loizu, 59. Andreu, 67. Kastanos z pen., 79. Kakullis

      Rumunsko - Rakousko 1:0 (0:0)
      Branka: 90.+5 Ghita.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Rakousko650119:315
      2Bosna641113:513
      3Rumunsko631211:610
      4Kypr722311:98
      5San Marino70071:320

        Skupina L:

        Faerské ostrovy - Česko 2:1 (0:0)
        Branky: 67. Sörensen, 81. Agnarsson - 78. Karabec

        Chorvatsko - Gibraltar 3:0 (1:0)
        Branky: 30. Fruk, 78. Sučič, 90.+6 Erlič.

        #TýmZVRPSkóreB
        1Chorvatsko651020:116
        2Česko741212:813
        3Faerské ostrovy740310:612
        4Černá Hora62044:136
        5Gibraltar60062:200
