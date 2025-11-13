Česko - San Marino 1:0. Rozpačitá výhra nad outsiderem, skóroval Souček
Čeští fotbaloví reprezentanti vyhráli v přípravném utkání nad San Marinem těsně 1:0. Národní mužstvo sice v Karviné podle očekávání zvládlo vítězně premiéru pod dočasným trenérem Jaroslavem Köstlem, zápasem proti aktuálně poslednímu celku žebříčku FIFA se ale spíše protrápilo. Jedinou branku dal ve 40. minutě kapitán Tomáš Souček, který krátce předtím neproměnil penaltu.
Česká reprezentace ovládl i sedmý vzájemný souboj a vyhrál poprvé po třech zápasech. V předchozím utkání v říjnu nečekaně utrpěl v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech porážku 1:2, po níž vedení FAČR odvolalo trenéra Ivana Haška. Mužstvo dočasně převzal dosavadní asistent Köstl. V pondělí národní celek zakončí listopadový sraz a letošní program závěrečným zápasem skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru v Olomouci.
Národní tým ještě nezískal definitivu druhého místa v kvalifikační skupině, které znamená účast v březnovém play off o světový šampionát. Třetí Faerské ostrovy ztrácejí kolo před koncem pouze bod. Národní tým měl nicméně díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů start v baráži téměř jistý už před kvalifikací. Bojuje ale o to, aby udržel druhý koš pro los play off a tím i výhodu domácího prostředí v semifinále. Rozhodující bude žebříček FIFA po listopadovém programu.
Češi v letech 2006 a 2009 zvítězili doma nad San Marinem 7:0, což je jejich druhá nejvyšší výhra v historii po vítězství 8:1 nad Andorrou, tentokrát si ale proti outsiderovi nezastříleli. Zřejmě i kvůli změnám v sestavě, do níž Köstl nasadil celkem čtyři debutanty. První start za reprezentační "áčko" si od úvodu připsali brankář Jedlička a trojice úplných nováčků v nominaci - záložníci Hellebrand s Ladrou a útočník Sejk. V zahajovací jedenáctce nechyběl kapitán Souček, který nastoupil netradičně na pozici ofenzivního záložníka.
Naše reprezentace se poprvé představila v Karviné, stadion pro necelých pět tisíc diváků ale nebyl zdaleka vyprodaný. Domácí od začátku více drželi míč, ale do gólových šancí se dostávali ztěžka. V úvodu po centru hlavičkoval nad Sejk. V 17. minutě měli domácí štěstí, že polský sudí odpískal Nannimu ruku, jinak by Vitíkovi v roli posledního hráče po zákroku na nejlepšího střelce aktuální sanmarinské nominace hrozilo vyloučení.
Zeleného gól neplatil
V další šanci pak hlavičkoval znovu Sejk mimo. Po necelé půlhodině hry po zákroku Riccardiho ve vápně na Karabce nařídil polský sudí k velké nevoli hostů penaltu, obvykle spolehlivý exekutor kapitán Souček ale selhal a zamířil vedle tyče.
O chvíli později vypálil Jurásek o kousek nad. Ve 40. minutě už favorit vedl. Na Karabcův centr z rohového kopu si naskočil Souček a hlavičkou napravil penaltové zaváhání. Záložník West Hamu zaznamenal 16. gól za národní A-tým.
Ve 49. minutě dostal balon do sítě Zelený, stál ale v těsném ofsajdu a premiérového gólu za reprezentační A-tým se nedočkal. Köstl po hodině hry čtyřnásobně vystřídal, nastoupil i nejlepší střelec aktuálního výběru Schick, který v minulých dnech zápolil s virózou.
Jeden z čerstvých hráčů na trávníku Beran v 66. minutě napřáhl zpoza vápna a donutil k zákroku brankáře Colomba. Vzápětí po Coufalově přihrávce z pravé strany Souček na dlouhou nohu těsně minul tyč. Favoritovi se ani po prostřídání nedařilo, v 79. minutě přestřelil v těžké pozici Schick.
Za dvě minuty málem hosté nepřesvědčivý výkon favorita ztrestali šokujícím vyrovnáním, Riccardi po odvráceném rohovém kopu napřáhl z dálky a trefil boční síť. San Marino před měsícem utrpělo debakl 0:10 v Rakousku, tentokrát ale uhrálo jeden ze svých nejlepších výsledků v zápasech proti velkým favoritům. Od přijetí do FIFA si připsalo jen tři vítězství nad Lichtenštejnskem.