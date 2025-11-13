Boj o MS vrcholí: slovenská naděje i pokus outsiderů o zázrak. Čechům hrozí těžké váhy
Největší fotbalová akce, světový šampionát v USA, Mexiku a Kanadě, se nezadržitelně blíží. Osmadvacet účastnických kupónů už bylo rozdáno, posledních dvacet ve hře zbývá. A hned patnáct z nich leží v Evropě, kde se o dalších jedenácti účastnících rozhodne už během následujícího týdne. Poslední čtyři pak budou slavit ještě v březnové baráži, kam se právě teď upínají i oči českého týmu. O co tedy půjde evropským národním výběrům v nejbližším kvalifikačním cyklu?
Jistota pouze v Anglii
Z celkových šestnácti evropských vstupenek na šampionát je zatím prodaná pouze jedna, ani teoreticky už se o svůj lístek nemusí strachovat Anglie. Pak je tu ale celá řada dalších, kteří už o postup můžou přijít pouze v teoretické rovině. Statistické modely dávají šanci na přímý postup přes 98 procent dalším devíti zemím: Chorvatsku, Belgii, Nizozemsku, Portugalsku, Francii, Španělsku, Rakousku, Švýcarsku a Norsku. Většině favoritů tak stačí pouze potvrdit skvělou výchozí pozici v posledních utkáních proti outsiderům.
Německo v ohrožení
Velký boj o první místo se v samém závěru dá očekávat pouze ve dvou případech. Ve skupině A drží trumfy v ruce favorité z Německa, ale jejich situaci výrazně poznamenala úvodní porážka se Slovenskem. Pro postup tak musí získat proti Lucembursku a Slovensku minimálně čtyři body, pro stoprocentní jistotu dvakrát vyhrát. Druhé zaváhání by mohlo německou mašinu přijít draho.
Naopak Slováci potřebují giganta podruhé přemoct a o zázrak se může pokusit Severní Irsko. Obdobná je situace ve skupině C, kde Dánové musejí odrazit dotírající Skoty. O první příčce zde pravděpodobně rozhodne až závěrečný vzájemný duel v Glasgow.
Soupeři pro Česko
I na druhých příčkách je z velké části jasno. Téměř jistě do baráže půjdou Česko, Švédsko, Severní Makedonie, Wales, Polsko, Rumunsko, Turecko, Severní Irsko a Itálie. Dalšími kandidáty do boje, který nejvíc zajímá právě výběr Jaroslava Köstla, jsou pak Maďarsko, Ukrajina, Skotsko, Albánie, Moldavsko, Kosovo a Slovensko. Reálnou hrozbou pro baráž ale dál zůstávají i výrazně těžší váhy. V případě neúspěchu v nejbližších utkáních do baráže spadne třeba Německo či Dánsko.
Co ovlivní českou cestu?
Sci-fi scénáře se dvěma prohrami Chorvatska nebo českou ztrátou s Gibraltarem rovnou škrtáme a soustředíme se jen na reálné scénáře: národní tým míří do baráže ze druhého místa a jde mu jen o nasazení ve druhém koši a domácí prostředí v „semifinále“. Právě ono nasazení se určuje na základě bodů v žebříčku FIFA a Česko pro udržení výhodné pozice potřebuje dvakrát vyhrát (ano, i výhra v přáteláku se San Marinem zde hraje roli).
Zároveň je třeba sledovat i další soupeře, kteří mohou Čechy přeskočit. Tím prvním je Rumunsko, a to za předpokladu, že porazí Bosnu a Hercegovinu i San Marino. Druhým kandidátem je pak Slovensko, které musí pro výhodnější los uhrát aspoň čtyři body ze zápasů proti Severnímu Irsku a Německu.
Slovenská naděje
O jedno z největších dramat se zatím stará Slovensko. Kvalifikaci začalo šokující výhrou 2:0 proti Německu a dostalo tak do rukou trumfy do dalších bojů. Většinu z nich ovšem zase vyhodilo v Severním Irsku, kde po porážce 0:2 spadlo zpátky na zem a pro postup na první šampionát od roku 2010 potřebuje proti favoritovi druhou senzaci.
Dvě povinné výhry proti Lucembursku totiž přišly s celkem malým rozdílem skóre, který je v kvalifikační skupině klíčový. Takže při rovnosti bodů se před Německo pravděpodobně nevyhoupnou. A pokud favorit neztratí právě v Lucembursku, bude Slovensko potřebovat v Lipsku oškubat čtyřnásobné světové šampiony o všechny body.
San Marino musí prohrát
Naději na postup dál drží také nejmenší evropský trpaslík. San Marino i přes tragické výsledky ve skupině může proklouznout do baráže díky vítězství ve skupině Ligy národů D. Aktuálně má apeninský mikrostát 20% šanci na účast v baráži a je závislý především na ostatních.
Osud má ale tak trochu i ve vlastních rukou. Jednou z podmínek pro postup San Marina je, že Rumunsko musí skončit ve skupině H na druhém místě, a právě proti Rumunsku odehraje San Marino svůj poslední zápas. Pro vlastní dobro tak musí prohrát, a ideálně co nejvyšším rozdílem.