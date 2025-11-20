Legenda spurtu Cipollini: Další operace srdce!
Na přelomu milénia byl králem mezi spurtery. Vyhrál dvanáct etap Tour de France i MS, teď ale bojuje o své zdraví v nemocnici.
Legendární cyklista Mario Cipollini (58) je po operaci srdce. „Šlo o implantaci subkutánního defi brilátoru,“ napsal po zákroku evidentně šťastný Mario, který má s nejcennějším svalem v těle problémy dlouhodobě.
Už v roce 2019 se podrobil pětihodinové operaci. Teď lékaři zasahovali znovu. „Byl to pod vedením profesora Dello Russa orchestr. Díky tomu jsem se dnes ráno probudil s pocitem, že jsem fit a připraven vrátit se ke svým aktivitám,“ děkuje Cipollini.
Témata: operace, srdce, blesksport, Tour de France, Mario Cipollini