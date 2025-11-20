Legenda spurtu Cipollini: Další operace srdce!

Autor: rau
Mario Cipollini poslal pozdrav ze špitálu, kde podstoupil operaci srdce.
Na přelomu milénia byl králem mezi spurtery. Vyhrál dvanáct etap Tour de France i MS, teď ale bojuje o své zdraví v nemocnici.

Legendární cyklista Mario Cipollini (58) je po operaci srdce. „Šlo o implantaci subkutánního defi brilátoru,“ napsal po zákroku evidentně šťastný Mario, který má s nejcennějším svalem v těle problémy dlouhodobě.

Už v roce 2019 se podrobil pětihodinové operaci. Teď lékaři zasahovali znovu. „Byl to pod vedením profesora Dello Russa orchestr. Díky tomu jsem se dnes ráno probudil s pocitem, že jsem fit a připraven vrátit se ke svým aktivitám,“ děkuje Cipollini.

