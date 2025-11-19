Ujfaluši o trestu po chování reprezentantů k fanouškům: Proč to má odnést Souček?
Očekávané vítězství v kvalifikaci na MS s Gibraltarem přineslo překvapivou dohru. Hráči se rozhodli nepoděkovat nejaktivnějším fanouškům v kotli. FAČR další den reagoval odebráním kapitánské pásky Tomáši Součkovi (30) na příští zápas, jeho spoluhráči pak pocítí své rozhodnutí na penězích. Bývalého reprezentanta Tomáše Ujfaluši (47) ale postup vůči kapitánovi týmu poněkud překvapil...
Jednoznačné vítězství 6:0 v Olomouci naznačovalo poklidný a oslavný večer. Povedlo se alespoň postoupit do baráže a čeští fotbalisté tak mají ještě šanci postoupit na mistrovství světa. Jenže místo toho, aby si řekli o podporu, poštvali si fanoušky proti sobě.
„Je to divné. To, že nešli zatleskat divákům, to je špatné, to víme. Kolikrát jsou to unáhlená rozhodnutí a myslím si, že kluci si to možná potom uvědomili, ale už bylo pozdě. Ti kluci za nimi stojí, i když se nedaří, ale my jsme byli stejní, taky jsme kolikrát dělali unáhlená rozhodnutí. Pak se nad tím zamyslíte a zjistíte, že to byla chyba. To si myslím, že kluci taky zjistí,“ reagoval Tomáš Ujfaluši pro Nova Sport.
„Nevím, jaký tam měli rozhovor s fanoušky, ale přijde mi to zvláštní, aby kvůli tomu sebrali kapitánskou pásku kapitánovi, to je divné. Bylo to týmové, všichni se na tom zřejmě shodli a má to odnést kapitán? Samozřejmě je to šéf, který by tomu měl šéfovat, ale přijde mi to zvláštní,“ vrátil se k rozhodnutí FAČR o odebrání pásky Součkovi, který nad celou situací v exkluzivním vyjádření pro Bleskprojevil lítost.
Ujfaluši pondělní zápas viděl na vlastní oči a myslí si, že návštěvníci fandili velmi dobře po celou dobu zápasu. „Ty výsledky předtím nevyšly, ale myslím si, že při nich stojí pořád a takové fanoušky nároďák dlouho neměl. Takže spíš by si toho měli hráči vážit, že s nimi jezdí všude a sdílí dobré i špatné výsledky," uznává bývalý reprezentant. Přesto nad postupem vůči Součkovi vrtí hlavou.
„Přijde mi vážně zvláštní, aby kapitánovi za to odebrali pásku. Ještě k tomu na barážové zápasy. Zbývá ale dlouhá doba, bude zřejmě nějaký přátelák, takže možná se to ještě někomu v hlavě rozleží a vrátí to zpátky. Možná přijde nový trenér a možná bude úplně nový kapitán. Na výsledek musíme počkat,“ zakončil svou myšlenku úspěšný bývalý fotbalista Ujfaluši, který byl rovněž několikrát kapitánem českého národního týmu.