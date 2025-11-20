Experti o šancích Česka v baráži. Jankulovski volá po trenérovi, prodleva pomůže
Vyhrát nad Irskem, později nad Dánskem, nebo Severní Makedonií. A bude hotovo! Česko zabojuje o postup na mistrovství světa 2026 v březnové baráži. „Je strašně důležité, že oba zápasy hrajeme doma,“ komentoval dlouholetý reprezentant Marek Jankulovski výsledky čtvrtečního losu pro deník Sport a web iSport. Jaké šance dávají experti a známé osobnosti národnímu týmu?
Marek Jankulovski: Nepromrhat jediný den
- účastník mistrovství světa 2006
„Věřím, že se na mistrovství světa po dvaceti letech dostaneme. I když Irsko je těžký soupeř. Ostrovní týmy nám Čechům nikdy neseděly, protože mají hru založenou na fyzickém fondu, nevynechají na hřišti jediný centimetr. To Irové ukázali s Portugalskem a Maďarskem. Je strašně důležité, že první zápas i případné finále baráže odehrajeme doma. Všechno to bude o nás, abychom se stmelili. Máme spoustu času, abychom přitáhli fanoušky na svou stranu, což bude základ, domácí prostředí může být rozhodující. Je potřeba se na to připravit, ale zároveň uvidíme, kdy bude jasno o trenérovi. Můj názor je, že by měl být co nejdřív. Nesmíme promrhat jediný den před baráží.“
David Kobylík: Prodleva nám pomůže
- mistr Evropy hráčů do 21 let
„Irsko jsem si nepřál. Celá země je v euforii po postupu v posledním zápase v Maďarsku, takže nám teď hraje do karet dlouhá prodleva před baráží. My ten čas musíme využít k tomu, abychom se sami dostali do pohody. V případě postupu nás čeká nejspíš Dánsko, což by byl opravdu těžký oříšek, ale můžeme se znovu opřít o domácí prostředí. To je velká výhoda. Mezi českým týmem doma a venku je velký rozdíl, takže v součtu je naděje na postup poměrně slušná.“
Stanislav Levý: Klíčová domácí výhoda
- bývalý reprezentant
„Oba zápasy máme na domácím hřišti. To je obrovská výhoda. Irsko patří určitě k silnějším soupeřům, kterým jsme mohli čelit, a Dánsko má taky kvalitní mužstvo, ale určitě existuje šance po dlouhých letech postoupit na šampionát. Bude to hodně o momentální formě, jestli třeba někdo nevypadne kvůli zranění, takže v tomhle ohledu je to hodně ošemetné, ale opakuji: když se hraje jednokolově, tak je obrovský rozdíl v tom, jestli hrajete doma, nebo venku.“
Petr Ruman: Urovnat vztah s fanoušky
- trenér a expert Sportu
„Tyhle K.O. zápasy nejsou o tom, kdo je dlouhodobě lepší, ale spíš jde o momentální náladu v mužstvu, kdo je lépe nachystaný a kdo je odolnější. Irsko je těžký soupeř a Dánsko asi ještě o něco těžší, ale při dobré konstelaci máme určitě šanci probojovat se až na šampionát. Důležité bude co nejrychleji urovnat vztah s fanoušky, protože oni můžou týmu opravdu hodně pomoct. Na druhou stranu domácí tým často musí dobývat, což nám úplně nevyhovuje. Navíc Irsko má výbornou defenzivu a je extrémně disciplinované.“