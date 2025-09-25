Mistr světa Hubáček omylem otevřel 13. komnatu: Operace srdce

Bývalý reprezentant Petr Hubáček prozradil nečekanou věc.
Zlato oslavil po boku Jágra, Červenky a Honzy Kováře.
Šampion z roku 2010 Petr Hubáček teď dělá manažera reprezentačnímu výběru do 18 let.

Až se sám lekl, co mu v pohnuté chvíli vypadlo z pusy! Hokejový šampion a expert České televize s laskavým brněnským přízvukem Petr Hubáček (49) divákům vyzradil své zdravotní tajemství.

Populární »Hubas«, mistr světa z roku 2010 a někdejší kapitán Komety, se zúčastnil debaty expertů v magazínu Buly na ČT. Vedle seděl kolega Milan Antoš (55), jenž při loňském zlatém šampionátu v Praze skončil po nehodě na skútru ve špitále a jemuž lékaři včasným odhalením nádoru nejspíš zachránili život. Zrovna přišla řeč na úspěšný boj s rakovinou pardubického Hrníčka, a tak bývalý reprezentační srdcař Hubáček trochu lámaným hlasem spustil: „Já jsem byl v dubnu na operaci srdce, deset hodin na sále, taky jsem to měl možná nahnutý. Jsou opravdu chvíle, kdy si člověk uvědomí, že je to všechno pomíjivé.“

Fanouškům se zatajil dech a čekali, jestli Hubáček povypráví o »hercně« něco víc. Ale televizní expert vzápětí mávl rukou: „Pojďme od toho!“ Blesku se taky omluvil: „Určitě bych to nechtěl více veřejně prezentovat. Mně to v uvozovkách ulítlo i ve vysílání.“

