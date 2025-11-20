NHL ONLINE: Nečas proti Rangers, Hronek s Kämpfem hostí Faksu. Překoná Hertl Vejmelku?
Zámořská NHL si v noci na pátek nachystala pro fanoušky porci 12 zápasů. Colorado s útočníkem Martinem Nečasem hostí New York Rangers. Karel Vejmelka by se v brance Utahu mohl předvést proti Tomáši Hertlovi z Vegas. Filip Hronek a David Kämpf na ledě Vancouveru přivítají Radka Faksu s Dallasem. Všechna utkání nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|20
|9
|4
|2
|5
|73:58
|28
|2
Devils
|19
|8
|5
|1
|5
|62:57
|27
|3
Detroit
|20
|9
|3
|1
|7
|62:62
|25
|4
Pittsburgh
|19
|10
|0
|4
|5
|62:50
|24
|5
Islanders
|20
|8
|3
|2
|7
|64:64
|24
|6
Boston
|22
|8
|4
|0
|10
|72:73
|24
|7
Montreal
|19
|5
|5
|3
|6
|63:66
|23
|8
Washington
|20
|9
|1
|2
|8
|60:53
|22
|9
Tampa
|19
|8
|2
|2
|7
|59:56
|22
|10
Rangers
|21
|7
|3
|2
|9
|53:52
|22
|11
Ottawa
|19
|6
|3
|4
|6
|64:65
|22
|12
Columbus
|20
|6
|4
|2
|8
|62:65
|22
|13
Flyers
|18
|4
|5
|3
|6
|51:51
|21
|14
Florida
|19
|9
|1
|1
|8
|58:59
|21
|15
Toronto
|20
|6
|3
|2
|9
|70:74
|20
|16
Buffalo
|20
|5
|2
|4
|9
|58:71
|18
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|19
|12
|1
|5
|1
|78:47
|31
|2
Anaheim
|20
|9
|4
|1
|6
|74:63
|27
|3
Dallas
|20
|9
|3
|3
|5
|66:57
|27
|4
Chicago
|19
|9
|1
|4
|5
|64:49
|24
|5
Winnipeg
|19
|10
|2
|0
|7
|64:52
|24
|6
Vegas
|19
|8
|1
|6
|4
|60:55
|24
|7
Kings
|20
|6
|4
|4
|6
|56:57
|24
|8
Minnesota
|21
|6
|4
|4
|7
|60:64
|24
|9
Utah
|20
|7
|3
|3
|7
|62:61
|23
|10
Seattle Kraken
|19
|6
|3
|5
|5
|51:54
|23
|11
Edmonton
|22
|4
|5
|4
|9
|67:82
|22
|12
San Jose
|20
|4
|5
|3
|8
|59:65
|21
|13
Vancouver
|21
|5
|4
|2
|10
|67:77
|20
|14
St. Louis
|20
|6
|0
|5
|9
|55:78
|17
|15
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|16
Calgary
|22
|5
|1
|3
|13
|51:69
|15