NHL ONLINE: Nečas proti Rangers, Hronek s Kämpfem hostí Faksu. Překoná Hertl Vejmelku?

Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvy
Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvyZdroj: Ashley Potts/NHLI via Getty Images
Český útočník Tomáš Hertl v dresu Vegas Golden Knights
Český brankář Karel Vejmelka v dresu Utahu během přestávky
Zámořská NHL si v noci na pátek nachystala pro fanoušky porci 12 zápasů. Colorado s útočníkem Martinem Nečasem hostí New York Rangers. Karel Vejmelka by se v brance Utahu mohl předvést proti Tomáši Hertlovi z Vegas. Filip Hronek a David Kämpf na ledě Vancouveru přivítají Radka Faksu s Dallasem. Všechna utkání nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina20942573:5828
2Devils19851562:5727
3Detroit20931762:6225
4Pittsburgh191004562:5024
5Islanders20832764:6424
6Boston228401072:7324
7Montreal19553663:6623
8Washington20912860:5322
9Tampa19822759:5622
10Rangers21732953:5222
11Ottawa19634664:6522
12Columbus20642862:6522
13Flyers18453651:5121
14Florida19911858:5921
15Toronto20632970:7420
16Buffalo20524958:7118
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado191215178:4731
    2Anaheim20941674:6327
    3Dallas20933566:5727
    4Chicago19914564:4924
    5Winnipeg191020764:5224
    6Vegas19816460:5524
    7Kings20644656:5724
    8Minnesota21644760:6424
    9Utah20733762:6123
    10Seattle Kraken19635551:5423
    11Edmonton22454967:8222
    12San Jose20453859:6521
    13Vancouver215421067:7720
    14St. Louis20605955:7817
    15Nashville204241049:7016
    16Calgary225131351:6915
