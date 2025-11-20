Do Prahy se po 22 letech vrátil turnaj Speciální olympiády: Douděra naděloval medaile
Emoce, nasazení, týmový duch a hlavně radost ze hry. Evropský futsalový turnaj Speciální olympiády, který se po dlouhých 22 letech vrátil do Česka, ukázal, že fotbal je opravdu pro všechny. V pražském Sportovním centru Řepy se během tří dnů představilo přes 80 sportovců z osmi evropských zemí – a bylo se na co dívat.
Turnaj spojil hráče s mentálním postižením i bez něj v tzv. „Unified“ týmech. Výsledky? Ty šly tentokrát stranou. Hlavní roli hrála odvaha, fair play a skutečné sportovní srdce.
Za organizací stála Speciální olympiáda ČR ve spolupráci s FAČR, UEFA a evropskou strukturou Special Olympics.
„Bylo to pro mě moc příjemné setkání. Mám radost, že jsem mohl být součástí akce, která ukazuje, že fotbal je opravdu pro všechny,“ řekl David Douděra, obránce Slavie Praha a fotbalového nároďáku, který spolu s Tomášem Vlčkem předával medaile všem účastníkům.
A že bylo co slavit! Čeští sportovci letos zazářili i na Světových zimních hrách Speciální olympiády v Turíně, odkud si přivezli 18 medailí – z toho 7 zlatých.
„Každý z těchto sportovců je pro nás vítězem. Díky partnerům můžeme pořádat akce, které dávají našim sportovcům uznání a motivaci,“ dodala Veronika Koníčková, prezidentka Speciální olympiády ČR.