Dva roky po smrti syna: Pasta je táta! Jaké dostala holčička jméno?

Závěr letošního ročníku mu vůbec nevyšel. S Bostonem vstupoval aktuálně nejlepší český hokejista David Pastrňák (27) do play-off jako největší favorit, ale cesta za Stanley Cupem skončila už po prvním kole. Nyní ale vyšla najevo fantastická novina. »Pastovi« se narodilo dítě! Životní okamžik přišel necelé dva roky po obrovské tragédii.

„Freya Ivy Pastrnak už je na světě. Snili jsme o tomto momentu dlouho a já nemůžu být pyšnější na moje dvě krásné holky. Už se nemůžu dočkat, až se budu dívat, jak budeš naší nugetce tou nejlepší mámou,“ napsal Pastrňák na sociální síť ke své novorozené dceři.

Už je tak jasné, co bylo hlavním důvodem hokejistovy omluvenky z mistrovství světa. „Všichni vědí, co pro mě znamená národní tým. Nikdy jsem neodmítnul. Vždycky to je obrovská čest. Ale teď jsem se musel omluvit. Chtěl jsem být nablízku přítelkyni,“ přiznal pro iSport.

Holčička se narodila pár týdnů před výročím velkého neštěstí. 23. června to totiž budou dva roky od úmrtí Pastrňákova syna Vigga, který žil pouhých šest dní. „Jménem sebe, přítelkyně Rebeccy a našich rodin chceme poděkovat všem mým spoluhráčům, trenérům, celé organizaci Bruins, celé lize a fanouškům za podporu. Je to těžké období, kterým procházíme a ještě budeme. Máme ale vaši podporu, takže lidi – moc děkujeme,“ vzkázal zámořským reportérům v říjnu 2021.

Letošní sezonu měl rodák z Havířova rozjetou poměrně slibně. V dresu Bruins si vytvořil osobní maximum v počtu nasbíraných bodů (133), nastřílených gólů (61), asistencí (52) a +/- (+34). Přesto byl na konci zklamaný. Jeho nadupaný Boston, který ovládl základní část, vyřadili hokejisté Floridy v poměru 4:3 na zápasy poté, co Pastrňák a spol. ztratili vedení v sérii 3:1. Později vyšlo najevo, že hrál se zraněním, kvůli němuž nemohl odcestovat na hokejový šampionát. Nyní ho ale čekají příjemné starosti.