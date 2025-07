Tajemství rodiny Davida Pastrňáka: Bakala nás dřel z kůže!

Mnoho lidí v tomto drsném hornickém kraji mu nemůže přijít na jméno. Miliardářem Zdeňkem Bakalou (64) se tu s nadsázkou straší nezbedné děti. Své ví i hvězdný hokejista David Pastrňák (29).

»Pastova« maminka Marcela Ziembová (56) vyprávěla dosud neznámý příběh, jak její rodinu dřel uhlobaron Bakala z kůže, v podcastu Nory Fridrichové. Jako by nestačilo, že když byli David s o pět let starším bratrem Jakubem malí, musela paní Marcela coby samoživitelka dvou hladových krků pracovat do úmoru. Že útočník Bostonu s roční výplatou 180 milionů Kč vyrostl na buřtguláši a jiných levných pochutinách. Než si Pastrňák splnil sen v NHL, jeho rodina si užila své s OKD. Tedy s privatizací těžařské společnosti Ostravsko- karvinské doly.

Sliby chyby

Proč? Jeden ze 44 tisíc bytů po havířích, kterých se stát zbavil a v roce 2004 je skoupil Bakala, obývala právě i »Mama Pasta«. Takže možná také ji obalamutil miliardářův slib, že byty budou nájemcům prodány za vyjednanou cenu – 40 tisíc korun za bytovou jednotku. Jenže v roce 2006 »pan domácí« vyvedl domovy lidí do realitní firmy RPG byty. Načež Bakala žijící ve Švýcarsku couvl a vypověděl závazek smlouvy na předkupní právo pro nájemce bytů. To bylo křiku!

Vystěhování soudem

„Zvedli nám nájem a dostali jsme soudní příkaz k vyklizení bez náhrady na ubytování,“ ponořila se do tématu Ziembová u Nory. „V Ostravě nám sice u soudu byt nechali, ale napálili nájem. Takže já jsem v roce 2014 vracela dvoupokoják, padesát metrů čtverečních za 9000 tisíc měsíčně. V Havířově!“ pokračovala. Ironií osudu je, že o rok později Bakala hornické byty prodal dál. A Pastrňák započal zámořskou kariéru. Dnes by si zlatých hoch z domácího šampionátu v roce 2024 mohl koupit všechny!

»Mama Pasta«: Za jídlo do žaláře

Kromě nepříjemné zkušenosti se Zdeňkem Bakalou nechala Marcela Ziembová fanouškům nahlédnout taky pod pokličku domácí kuchyně pro Jakuba a Davida Pastrňákovy.

»Mama Pasta« vzpomínala, že jeden z nejlepších plejerů slavné kanadsko-americké ligy vyrůstal na skromné stravě. „Když bylo kuře v akci, tak jsme ho jedli tři čtyři dny – polívku, pak z toho kuře na paprice. Říkala jsem klukům, že jednou za týden budeme mít rybu, ale ta pro mě byla drahá,“ pokrčila rameny.

Pastrňák z Boston Bruins tak baštil třeba fazole s párkem z konzervy, palačinky, gulášovou polévku, rohlíky a suchý chleba. „Nějaký nutriční specialista by mě zavřel do žaláře na 20 let,“ smála se paní Marcela. „Nechápu, jak jsme přežili,“ kroutila hlavou. Ale David dodnes na maminčin jídelníček nedá dopustit. Například po jitrnici se opora »Medvědů« může utlouct!