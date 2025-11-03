Pastrňák s manželkou: Sám doma!
Halloweenské převleky o víkendu zaplavily ulice. A trendu se chytil také David Pastrňák (29)!
„Dnes budu za Kevina!“ zasmál se snajpr hokejového Bostonu a dokonale se proměnil v malého kluka z vánoční komedie Sám doma. »Pastova« choť Rebbeca mu v tom převlečena za holubí dámu zdatně sekundovala!
A v zámoří došlo také na legrácku s Jaromírem Jágrem (53). Nějaký vtipálek totiž nechal vygenerovat halloweenskou výzdobu domu, před kterým sedí dvě kostry u nápisu »Čekáme, až Jaromír Jágr sekne s hokejem«.
Humorný obrázek zaujal »Džegrovu« lásku Dominiku Branišovou, která jej pobaveně sdílela s přiznáním, že se v tom docela vidí...
Témata: blesksport, Jaromír Jágr, David Pastrňák, Boston, Vánoce, Sám doma, Dominika Branišová