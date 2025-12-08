Vylepšená láska exgólmana nároďáku Mandouse: Můj rok s »holkama«

Vylepšená láska exgólmana nároďáku Mandouse:
Takto přivítala holky doma
Mandous má v českém dresu čtyři zářezy.
2025: PO
Smyslná Terezka s novou výbavou.
S Alešem spolu žijí už přes dekádu.
2024: Před
Gólman Aleš Mandous v akci
Mandousovi v obležení (Tomáše Vaclíka vlevo) a jeho manželky Martiny.
Nová prsa přítelkyně Aleše Mandouse Terezy
Aleš Mandous s přítelkyní Terezou
Mladoboleslavský brankář Aleš Mandous nedokázal zastavit plzeňské řádění

V národním týmu odčapal čtyři zápasy. Dlouho byl jedničkou Slavie. Teď hostuje v Mladé Boleslavi, kde dělá dvojku. O »balony« ale Aleš Mandous (33) rozhodně nepřišel!

Vždyť jeho choť Tereza, s níž má dvouletého Tobiase, si nedlouho po porodu nechala vylepšit poprsí. A nijak se tím netají.

„Tak vítejte!“ pochlubila se loni v listopadu na Instagramu fotkou po operaci a připíchla k ní obrázky dvou kozích zvířátek...

Teď, na výročí, zaperlila znovu. „První rok s holkama!“ smála se smyslná tmavovláska a pro jistotu sama připojila fotku před a po. Tak ať drží!

