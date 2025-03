Kvůli Kinskému odmítl lákavé nabídky. Mandous: Ve Slavii jsem cítil šanci, Německo mě mrzí

Takový průběh zimního přestupového období by s kdekým zamával. Aleš Mandous ve Slavii nechytal pravidelně, ale ve chvíli, kdy na něj začaly chodit lákavé nabídky, přišel nečekaný zvrat. Odešel Antonín Kinský a zkušený brankář musel mezi tři tyče do klíčových evropských utkání na PAOKu a proti Malmö. I proto mu prošlo zahraničí mezi prsty. „Mrzí mě, že to nedopadlo,“ zmiňuje v rozhovoru pro Ligu Naruby gólman, který našel útočiště v Mladé Boleslavi.

V neděli 2. února Aleš Mandous sledoval, jak si jeho spoluhráči ze Slavie poradili s Mladou Boleslaví 1:0, o pár dní později už pózoval v dresu Středočechů, kam zamířil na hostování. V Mladé Boleslavi ihned naskočil mezi tři tyče a i přes nevyrovnané období, kterým klub prochází, tým několikrát podržel. Že se ambiciózní klub rozhodl na poslední chvíli upozadit Matouše Trmala, bylo pro slávistu lehkým vysvobozením.

Váš přesun do Mladé Boleslavi se udál celkem rychle. Byly už v době prvního jarního kola mezi týmy kontakty?

(usmívá se) „Těsně před tím, než začalo utkání, mě kontaktovali pánové Trunda a Tvrdík, takže se to celé seběhlo asi během toho zápasu. Měl jsem i nějaké nabídky předtím, ale dávalo mi smysl jít do Boleslavi, protože jsem věděl, že klub je dobrý a jsou tu kvalitní hráči.“

Jak těžké je pro brankáře si hledat klub na začátku února?

„Je to náročné. Týmy chtějí mít hráče v týmu co nejdříve, hlavně gólmany. A to se mi vlastně stalo osudným. Jeden tým z Německa mě chtěl hned a Slavia řekla, že mě tam pustí až po Evropě, kterou jsem musel chytat. Rozuměl jsem tomu, ale zároveň mě to mrzelo. Neřekl bych, že jsem se pak dostal do situace, kdy bych v zoufalosti vzal všechno. Jsem ale fakt rád, že se ozvala Boleslav.“

Jindřich Trpišovský po zápase v Malmö zmínil, že jste se ve dvou evropských zápasech ukázal, týmu pomohl a že to o vás zvýší zájem. To už bylo právě asi trochu pozdě, že?

„To jsem si mohl říkat já, ale Slavia to tak prostě měla nastavené. Já jsem upřímně rád, že jsem ta utkání chytal, každý zápas v Evropě je prostě super. Ale jak se to hrálo později, týmy už byly sestavené a já si zároveň chtěl říct o šanci ve Slavii…“

Cítil jste příležitost, že byste se mohl dostat do brány i v lize?