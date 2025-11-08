Úleva pro Majera, Boleslav konečně vyhrála. Holoubka zápas nebavil
Naprosto nutné tři body pro fotbalisty Mladé Boleslavi. Na půdě Dukly se Středočeši po sedmizápasovém půstu konečně dočkali ligového vítězství a vyhoupli se mimo barážové příčky. „Je to úleva. Vítězství si vážíme, ale pořád máme co dohánět,“ zůstává při zemi trenér Aleš Majer. Hodně děkoval především defenzivě týmu, která teprve podruhé v sezoně udržela v Chance Lize nulu.
Dva soutěžní zápasy po sobě bez inkasovaného gólu Boleslav dosud nezažila. Po středečním úspěchu v MOL Cupu, kdy proti Bohemians ustála dokonce 120 minut a slavila postup po penaltách, si přenesla formu i do ligy a má hubenou výhru z klíčového záchranářského souboje proti Dukle.
S nulou vzadu tak odchází teprve počtvrté v sezoně, z toho navíc jen podruhé udržela čisté konto v ligovém utkání. Ještě víc může Boleslav hřát, že bylo naprosto zasloužené. Obrana Středočechů soupeři nepovolila žádnou vyloženou šanci a gólman Jiří Floder odcházel ze hřiště bez jediného úspěšného zákroku. Obránci zkrátka soupeře nenechali ani jednou ohrozit jeho branku.
„Nula vzadu byla důležitá a ofenzivu Dukly jsme měli pod kontrolou,“ těšilo Majera. Za pravdu mu dal i soupeř z druhé lavičky David Holoubek. „Směrem dopředu jsme byli hrozní. Nebylo to úplně pohledné utkání a mě rozhodně nebavilo,“ komentoval nespokojenost s výkonem svého celku.
Právě tohle je u Boleslavi největší zlepšení. V předchozím průběhu sezony se sice příliš nedostávala pod velký tlak, ale když už soupeř zahrozil, často skončil míč až v brance. Jako příklad se dá nejlépe využít poslední zápas, kdy Středočeši doma schytali čtyřgólový příděl od Olomouce.
Změna pomohla
Vinou děr vzadu tak v kolonce obdržené branky svítí u Boleslavi číslo 35 a po polovině základní části ligy má průměr 2,3 inkasovaných gólů na zápas. Nyní se však zdá, že konečně našla recept.
Trenér Majer přešel na rozestavení se třemi obránci a proti Dukle i Bohemians vyslal do boje stejné hráče. Mezi tyčemi Aleše Mandouse nahradil Floder, před ním operuje trojice stoperů Filip Matoušek, Martin Králik a Filip Prebsl. Na krajích jim pomáhají wingbeci Dominik Kostka a Jakub Fulnek. „Věřím, že se to ustálilo, ale máme i další kluky a jsme připravení i na jiné varianty,“ komentoval personální složení defenzivy kouč.
Před reprezentační přestávkou si tak on a celý klub mohou aspoň částečně oddechnout. Úspěch na Dukle mu možná zachránil práci, protože výsledková krize týmu už vyvolávala otázky ohledně jeho pozice. „Když člověk chodí do práce, dává do toho maximum a úspěch nepřichází, je to hrozně nepříjemné. Jedno vítězství nás ale nesmí ukolébat,“ uvědomuje si Majer.
„Doufám, že to nebyla jen jedna vlaštovka,“ uzavřel s úsměvem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|2
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|3
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|7
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|8
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|9
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu