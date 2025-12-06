Zohorna srazil Spartu a vtipkoval: Souhra s bráchou snad bude lepší, aby se vám líbila
Dvoubodový Tomáš Zohorna měl po páteční výhře ve 29. kole extraligy nad Spartou spoustu důvodů k výborné náladě, ale nejvíc se usmíval paradoxně po otázce na jeho souhru s bratrem Hynkem. Řešila se ve smyslu, že v předchozích utkáních mohla být na vyšší úrovni. „Jsem rád, že dal gól můj brácha, že jsem mu nahrál já a doufám, že naše spolupráce bude lepší a bude se vám líbit,“ vtipně reagoval mazák Komety, jenž uklízel puk do brány na 3:1 při power play Sparty.
Jak moc bylo důležité, že jste proti Spartě udrželi disciplínu a nebyli jedinkrát trestaní?
„Strašně nám to pomohlo. Od trenéra jsme dostali obrovskou pochvalu, v kabině hned zmiňoval, že to bylo super. V několika posledních zápasech jsme měli hodně vyloučených, sami jsme si před zápasem říkali, že nesmíme být vylučovaní, protože Sparta má dobrou přesilovku.“
Povedlo se, ale udržet nulu ve faulech je dost složité, ne? Zvlášť v tak vyhecovaných zápasech, kdy emoce pochodují, je narvaná hala.
„Ono nejde ani o to umět se kontrolovat, spíš je důležitější hrát to, co máme. To znamená bruslit, být první na puku. Pak není potřeba někoho hákovat nebo podrážet. Dělali jsme věci správně a díky tomu je tam ta nula.“
Od kouče Sparty Jaroslava Nedvěda padlo, že si Kometa ve třetí třetině pohlídala náskok svým „playoffovým“ hokejem. Souhlasíte, že ho nasazujete při hlídání náskoku?
„Tohle byl velký zápas už od začátku. Možná první třetina byla trošku ospalá, ale tahle utkání jako jsou se Spartou a dalšími silnými týmy mají nádech play off. Pomaličku se to blíží, takže zápasy budou postupně kvalitnější. Tyhle bitvy jsou obrovská zkušenost hlavně pro mladé kluky, mě osobně hodně baví. Myslím, že všechny.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.Extraliga Jak sbírají body v sezoně 25/26, Kometa, Pardubice, Sparta, Třinec - Infogram
Oba gólmany taky…
„Aleš (Stezka) chytal skvěle. Zápas podle mě rozhodlo, že chytil gól do prázdné brány, tam se to lámalo. Kovy na druhé straně si taky vedl výborně. Jsem rád, že jsme mu dali dva góly a vyhráli.“
S bráchou Hynkem vám to proti Spartě vyloženě lepilo, berete to jako vzpruhu? Poslední dobou to nebylo ideální…
„Ne? O. K… (usmívá se) Těžké, nevím, co na to odpovědět… (s dalším úsměvem) Je super, že se nám podařilo dát první gól, protože jsme prohrávali a tenhle gól nás hodně nastartoval. Jsem rád, že ho dal můj brácha, že jsem mu nahrál já a doufám, že naše spolupráce bude lepší a bude se vám líbit.“ (do třetice úsměv)
V útočné formaci jste měli dvacetiletého Davida Moravce, který po vašem boku zaznamenal první extraligový bod. Jaký je to hráč vašima očima?
„Jeví se moc dobře, Mopr hraje skvěle. Je to další mladý kluk, který má před sebou zajímavou budoucnost. Vede si fakt výborně a já jsem rád, že tu mladí kluci dostávají prostor. Mohou nakouknout do velkých zápasů a já jen doufám, že budou v tomhle duchu pokračovat a rozvíjet se dál tak, aby měli obrovské kariéry.“
Nehledě na výhru – mrzí vás, že gólově nevyšla žádná z pěti přesilovek?
„Ale podle mě jsme je odehráli moc dobře, měli jsme hodně střel a dost šancí. Jenom nám to tam nespadlo. Myslím, že tam najdeme pár věcí, které si v sobotu rozebereme, abychom v neděli ve Vítkách byli ještě lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|31
|14
|4
|1
|12
|90:76
|51
|2
Liberec
|29
|15
|0
|5
|9
|77:69
|50
|3
Pardubice
|28
|14
|2
|3
|9
|86:64
|49
|4
Třinec
|29
|14
|3
|1
|11
|88:73
|49
|5
Mountfield
|29
|12
|5
|1
|11
|76:66
|47
|6
Brno
|28
|14
|1
|3
|10
|78:75
|47
|7
Plzeň
|28
|12
|3
|4
|9
|71:54
|46
|8
K. Vary
|28
|14
|1
|2
|11
|71:72
|46
|9
Vítkovice
|30
|12
|3
|2
|13
|76:87
|44
|10
Č. Budějovice
|29
|11
|4
|2
|12
|83:80
|43
|11
Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12
Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13
M. Boleslav
|29
|9
|3
|2
|15
|58:73
|35
|14
Litvínov
|29
|5
|2
|2
|20
|54:94
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž