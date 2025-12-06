Maděrová ukázala potenciál, vyhrála kvalifikaci. Po dvou chybách skončila čtvrtá
Světový pohár v alpském snowboardingu začal v tichosti. V sobotním ránu se závodnice vydaly do kvalifikace na sněhu čínského střediska Mylin. Bylo to bez Ester Ledecké. Český prapor však držela dlouho vysoko Zuzana Maděrová. Po skvělé kvalifikaci v klíčových momentech upadla a obsadila nepopulární 4. místo. Je to ale další ukázka jejího velkého potenciálu.
Kromě Ledecké chyběla na úvod sezony v Číně taky třeba další olympijská medailistka Němka Ramona Theresia Hofmeisterová, která je držitelkou bronzu z roku 2018 v Pchjongčchangu.
Nesnižovalo to však nějak zásadně počínání Maděrové. Dvaadvacetiletá Češka totiž opanovala kvalifikaci. Vyjela si tak startovní číslo jedna a do prvního kola šla proti šestnácté a poslední postupující Martině Ankeleové z Rakouska.
V závodě, kde se jede vždy jen na jedno kolo, a druhé jízdy v opačných tratích se nekonají, nesmí startující udělat žádnou chybu. To Maděrové vydrželo i ve čtvrtfinále. V něm zcela jednoznačně porazila další Rakušanku a celkově třetí ženu klasifikace SP za minulou sezonu Sabine Payerovou.
Trenér Evžen Mareš si mohl mnout ruce. Maděrová jela tak, jak ji už český fanoušek zná. Na hraně rizika, kdy si snaží co nejvíce v rámci pravidel krátit trať. Jenže mezi čtyřmi nejlepšími se jí toto počínání stalo osudným. Už zase.
Chyby v jízdách o stupně vítězů
V semifinále po boku Italky Lucie Dalmassové vypadalo vše nadějně. Dalmassová jako první chybovala a česká reprezentantka si tak hýčkala zajímavý náskok, který však prohospodařila po své chybě. Najela do jedné z branek a tím závod nedokončila. Velké finále tak nevyšlo.
Maděrová v minulosti mezi elitou už dvakrát vystoupala na stupně vítězek. V březnu se jí to povedlo v německém Winterbergu, předtím poprvé v kariéře v lednu loňského roku skončila druhá v rakouském Simonhöhe.
Třetí bednu ale do statistik nepřidala. Možná už byla rozhozená předchozí jízdou, kdy darovala postup Italce. Proti Bulharce Maleně Zamfirovové, která kvalifikací prosvištěla až jako jedenáctá, nepotvrdila roli favoritky. Přišel pád, který Maděrovou vyřadil ze hry. Bulharka později na trati taky zaváhala, ale vrátila se do závodu mnohem rychleji a bronz z úvodního závodu SP vybojovala.
Na Maděrovou tak zbyly nepopulární brambory. V italském finále její přemožitelka Dalmassová porazila Elisu Caffontovou. Maděrová ale znovu předvedla, že alpský snowboarding nemusí být v Česku jen o Ester Ledecké. Jen je potřeba, aby stabilizovala své výkony a nedělala zbytečné chyby jako v Mylinu. Šanci na reparát má v neděli ve druhém závodě.
Úvodní závody SP ve snowboardingu v Mylinu (Čína) - paralelní obří slalom:
Muži: 1. Bormolini (It.), 2. Karl (Rak.), 3. March (It.), ...v kvalifikaci 32. Minárik, 42. Počinek (oba ČR).
Ženy: 1. Dalmassová, 2. Caffontová (obě It.), 3. Zamfirovová (Bulh.), 4. Maděrová, ...v kvalifikaci 24. Keclíková, 41. Šonková (všechny ČR).