Manželka legendárního Petra Čecha: Povzdech nad prvními Vánocemi po rozchodu!

Od srpna se rozdělily cesty Petra a Martiny Čechových. Do té doby pevná a nerozlučná manželská dvojka šokovala svým rozvodem. Pro oba nyní nastaly první oddělené vánoční svátky.

Vánoce patří mezi rodinné svátky. První osamocené po 26 letech vztahu budou jistě jiné. Netradiční. „Velice odlišné Vánoce," sdílela fotografii srnky v lesním porostu Martina Čechová. „Něžné srdce. Stále magické," připsala dojímavě nad změnou v životě. 

Již během hvězdné fotbalové kariéry exmanžela Petra se vrhla na provozování fit centra u Londýna v Esheru. Její postava odpovídá vypracované postavě trenérky. Chmury z osamocených vánočních svátků, tak jistě nebude zahánět cukrovím, ale spíše pohybem. Třeba právě přes klidné lesy.

