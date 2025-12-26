Végh byl s Vémolou na nože a teď... Dojemný vzkaz do vazby
Šťastné a veselé Vánoce se letos u bojovníka Karlose Vémoly (40) nekonaly. Pro slavného bijce si 23. prosince přišla domů policie kvůli podezření z drogové činnosti, a ve čtvrtek jej soud poslal do vazby. Celá událost pochopitelně rezonuje i sportovním prostředím, ve kterém platí »Terminátor« za legendu. K situaci se teď vyjádřil i jeho slavný sok Attila Végh (40).
Jejich poslední bitva budila velké emoce. Letošní zápas mezi Attilou Véghem a Karlosem Vémolou sice ovládl český bojovník, ale slovenský zápasník prohru velmi těžce kousal a v podcastu rappera Rytmuse dokonce obvinil rozhodčí z toho, že jej proti Vémolovi okradli. „Čím mě Karlos porazil? Tím, že mě držel? Já se jako poražený necítím,“ zuřil Attila. „V ten daný moment jsem to rozhodnutí respektoval, protože jsem sportovec a zápas jsem si nepamatoval. Když jsem šel na hotel, tak jsem se na to podíval ještě třikrát a řekl jsem si, že to není normální. Ať si každý říká, co chce, ale za mě to byla remíza,“ vrtěl hlavou Slovák.
Navzdory hořkosti, která se Végha po posledním společném boji zmocnila, mu nemohlo ujít, co se v posledních dnech kolem jeho soka děje. A rozhodl se k celé věci vyjádřit. Na sociálních sítích zveřejnil společnou fotku z klece, kde si coby soupeři hledí do tváře.
„V životě neděláme vždy správné kroky. Nicméně i tak nemáme právo soudit. Rodině přeji mnoho sil,“ vzkázal Attila, který si evidentně velmi dobře uvědomuje, jak velký dopad má celá věc na Karlosovu manželku Lelu (36) a jejich tři malé děti Lili (6), Rockyho (4) a Arnolda (8 měsíců). Tím spíš, když se spekuluje o tom, že nad Vémolou visí hrozba několika let ve vězení...