Vánoční tragédie v Černé Hoře: Zahynul reprezentant Hertner (†34)
Jen tři dny před Vánoci došlo v Černé Hoře k obrovské tragédii, při které se zimní radovánky změnily v noční můru. Jeden z návštěvníků se tam za nejasných okolností zřítil z lanovky a po pádu dlouhém 70 metrů přišel o život. Nyní vyšlo najevo, že zesnulým je bývalý německý fotbalový reprezentant Sebastian Hertner (†34).
Katastrofa se odehrála ve skiareálu Savin Kuk, který se nachází poblíž Žabljaku v černohorských horách Durmitor. Podle webu Die Welt jeli Hertner se svou manželkou (30) na sedačkové lanovce, když se jedna ze sedaček uvolnila a narazila do té, která byla za nimi.
Jeho žena zůstala na lanovce uvězněna s museli ji vyprostit záchranáři. Proč přesně se celé neštěstí odehrálo je prozatím v šetření. Provoz lanovky byl nicméně okamžitě zastaven a byla nařízená kompletní technická revize.
Sebastian patřil k mládežnickým reprezentantům a během své kariéry hrál například za Schalke 04, Mnichov 1860 nebo Stuttgart, který na sociálních sítích za svým někdejším hráčem smutnil.
„VfB truchlí nad smrtí svého bývalého mladého hráče Sebastiana Hertnera, který ve věku 34 let zahynul při tragické nehodě. Sebastian Hertner sedm let nosil dres s červeným pruhem na hrudi a odehrál 65 zápasů za VfB II ve 3. lize. Naše soustrast patří jeho rodině a blízkým,“ stojí v prohlášení klubu.