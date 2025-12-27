OKTAGON 81: Konec »Melouna«
Nejen titulové zápasy mezi Dvořákem a Zhumagulovem a Budayem s Fleurym, ale i pořádná dávka dojemných emocí. Takový bude nedělní pompézní večer bojovníků v O2 Areně OKTAGON 81. Poslední opravdový mejdan roku, na němž dá kleci sbohem lamač dívčích srdcí a sympaťák Miloš Petrášek (33), jemuž nikdo neřekne jinak než Meloun.
Ve sledované derniéře ho čeká Polák Strzelczyk. „Už si nepotřebuji nic dokazovat. Po všech těch ranách do hlavy mám navíc problémy s krátkodobou pamětí,“ přiznal populární bijec pro sport.cz.
OKTAGON 81
Čas vánoční je plný obyčejů. A právě tradice dodržuje i organizace zápasníků Oktagon, která se rok co rok vrací koncem prosince do O2 areny. Nedělní turnaj (18:00, oktagon.tv) láká hned na dvojitou dávku titulových duelů.
