Manželka hvězdy Schumachera: Párty na Michaelově oblíbeném místě
V pondělí to bude 12 let, co měl slavný pilot F1 Michael Schumacher (56) hororovou nehodu na lyžích. Od té doby ho viděli jen nejbližší a rodina, která si před koncem roku vyhodila z kopýtka.
Hlavně jeho životní láska Corinna střeží manžela jako oko v hlavě! Během Vánoc se ale přece jen uvolnila a vyrazila za zábavou. S vášnivou koňařkou – dcerou Ginou – a zetěm Iainem uspořádali na rodinném ranči v Texasu kovbojský večírek, který nepostrádal styl ani decentnost.
Na místě, jehož atmosféru si před osudnou nehodou užíval i sám legendární závodník, se sešli kamarádi, nejbližší, ale i zaměstnanci tréninkového centra. Hned vedle jízdárny tak cinkaly skleničky a ve smutné rodině byl výjimečně slyšet smích.
Obrázky, ze kterých je evidentní pohodová atmosféra celé akce, se pak objevily na sociální síti. „Do posledních dní tohoto roku vstupujeme s hřejivým pocitem na srdci a hlubokou vděčností. Mnohokrát děkujeme každému, kdo letos přispěl k úspěchu XCS Ranch," stojí v popisku.
První Vánoce v roli maminky
Pro Michaelovu dceru Ginu byly letošní svátky ale přeci jen jiné. Poprvé je totiž strávila v roli maminky poté, co v březnu přivedla na svět svou prvorozenou dcerku Millie. Za velkou louží ale Vánoce neslavila. „Budeme na Mallorce," prozradila dcera sedminásobného mistra světa v podcastu Horses in the Morning. Není se čemu dívit, rodina Schumacherových na Baleárech vlastní luxusní nemovitost, kde jí téměř nic nechybí...