Manželka hvězdy Schumachera: Párty na Michaelově oblíbeném místě

Autor: sm, rau
Manžela Michaela Schumachera uspořádala vánoční večírek na místě, které její muž miloval.
Michael Schumacher ranč miloval.
Nemohlo chybět bohaté pohoštění.
Corinna i její dcera jsou vášnivými koňařkami.
Corinna s rodinou uspořádala vánoční párty.
Legendární závodník Michael Schumacher.
Nemohlo chybět bohaté pohoštění.
Nemohlo chybět bohaté pohoštění.
Legendární závodník Michael Schumacher.
Corinna s rodinou uspořádala vánoční párty.
Corinna s rodinou uspořádala vánoční párty.
Legendární závodník Michael Schumacher.
Stoly se prohýbaly pod nánosem jídla.
Corinna Schumacherová.
Lidé se perfektně bavili.
Legendární závodník Michael Schumacher.
Lidé se perfektně bavili.
Corinna (druhá zleva) s dcerou Ginou (uprostřed) a zetěm Iainem (vpravo) uspořádali prosincovou párty.
Lidé se výborně bavili.
Legendární závodník Michael Schumacher.

V pondělí to bude 12 let, co měl slavný pilot F1 Michael Schumacher (56) hororovou nehodu na lyžích. Od té doby ho viděli jen nejbližší a rodina, která si před koncem roku vyhodila z kopýtka.

Hlavně jeho životní láska Corinna střeží manžela jako oko v hlavě! Během Vánoc se ale přece jen uvolnila a vyrazila za zábavou. S vášnivou koňařkou – dcerou Ginou – a zetěm Iainem uspořádali na rodinném ranči v Texasu kovbojský večírek, který nepostrádal styl ani decentnost.

Na místě, jehož atmosféru si před osudnou nehodou užíval i sám legendární závodník, se sešli kamarádi, nejbližší, ale i zaměstnanci tréninkového centra. Hned vedle jízdárny tak cinkaly skleničky a ve smutné rodině byl výjimečně slyšet smích.

Obrázky, ze kterých je evidentní pohodová atmosféra celé akce, se pak objevily na sociální síti. „Do posledních dní tohoto roku vstupujeme s hřejivým pocitem na srdci a hlubokou vděčností. Mnohokrát děkujeme každému, kdo letos přispěl k úspěchu XCS Ranch," stojí v popisku.

První Vánoce v roli maminky

Pro Michaelovu dceru Ginu byly letošní svátky ale přeci jen jiné. Poprvé je totiž strávila v roli maminky poté, co v březnu přivedla na svět svou prvorozenou dcerku Millie. Za velkou louží ale Vánoce neslavila. „Budeme na Mallorce," prozradila dcera sedminásobného mistra světa v podcastu Horses in the Morning. Není se čemu dívit, rodina Schumacherových na Baleárech vlastní luxusní nemovitost, kde jí téměř nic nechybí...

Michael Schumacher ranč miloval.
Michael Schumacher ranč miloval.
Témata:  večírekblesksportcorinna schumacherovárodinaVánoceMichael SchumacherTexasranč

Související články



Články odjinud