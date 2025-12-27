Vánoce českých sportovních hvězd: To je láska, Ježíšku!

Stromeček, cukroví, punč, dárky, rozzářené oči dětí, ale taky moře lásky. „Miluju Tě a jsem vděčná za Tebe, za nás i za to, co mezi sebou máme,“ napsala k fotce Andrea, rozkošná partnerka gólmana fotbalové reprezentace Matěje Kováře (25). Takovéhle byly Vánoce českých sportovních hvězd.
- Vánoční polibek gólmana Matěje Kováře a jeho krásné Andrey.
Fotbalový brankář Matěj Kovář
- Reprezentant Tomáš Souček (30) se spolu se svou rodinkou zvěčnil u vánočního stomečku v Londýně. Vánoce Tomáše Součka. • Instagram
Fotbalista Tomáš Souček
- Ostrostřelec Patrik Schick (29) s manželkou Hanou a jejich dvěma ratolestmi.
Fotbalista Patrik Schick
- Poslední Vánoce ve dvou! Na sváteční fotce slávisty Michala Sadílka (26) a jeho Natálky vyniklo její těhotenské bříško.
Fotbalista Michal Sadílek
- Atletka Ester Bendová (22) a fotbalista Martin Vitík (22) se u vánočního stromečku vyfotili i se svým pejskem.
Fotbalista Martin Vitík s atletkou Ester Bendovou
- Fotbalista Vladimír Coufal (33) spolu se svou manželkou Hanou a dětmi.
Fotbalista Vladimír Coufal
- Úžasnou vánoční atmosféru si užil také legendární trenér Vladimír Růžička (62) po boku své manželky Marie a dcerky Lejly.
Hokejový trenér Vladimír Růžička
- Tenisová šampionka Petra Kvitová (35) se pochlubila fotkou s manželem a synem Péťou, kterému brzy přibude sourozenec.
Bývalá tenistka Petra Kvitová
- Hokejista Tomáš Hertl (32) se svou rodinkou.
Hokejista Tomáš Hertl
- Manželská erotika tenistky Karolíny Plíškové (33) a jejího manžela Michala Hrdličky.
Tenistka Karolína Plíšková
