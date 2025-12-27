Vánoce českých sportovních hvězd: To je láska, Ježíšku!

  • Jak slavili Vánoce čeští sportovci?

    Stromeček, cukroví, punč, dárky, rozzářené oči dětí, ale taky moře lásky. „Miluju Tě a jsem vděčná za Tebe, za nás i za to, co mezi sebou máme,“ napsala k fotce Andrea, rozkošná partnerka gólmana fotbalové reprezentace Matěje Kováře (25). Takovéhle byly Vánoce českých sportovních hvězd.

  • Fotbalový brankář Matěj Kovář

    Vánoční polibek gólmana Matěje Kováře a jeho krásné Andrey.

    Vánoce Matěje Kováře.Vánoce Matěje Kováře. • Instagram

  • Fotbalista Tomáš Souček

    Reprezentant Tomáš Souček (30) se spolu se svou rodinkou zvěčnil u vánočního stomečku v Londýně. Vánoce Tomáše Součka.Vánoce Tomáše Součka. • Instagram

  • Fotbalista Patrik Schick

    Ostrostřelec Patrik Schick (29) s manželkou Hanou a jejich dvěma ratolestmi. 

    Vánoce Patrika Schicka.Vánoce Patrika Schicka. • Instagram

  • Fotbalista Michal Sadílek

    Poslední Vánoce ve dvou! Na sváteční fotce slávisty Michala Sadílka (26) a jeho Natálky vyniklo její těhotenské bříško.

    Vánoce Michala Sadílka.Vánoce Michala Sadílka. • Instagram

  • Fotbalista Martin Vitík s atletkou Ester Bendovou

    Atletka Ester Bendová (22) a fotbalista Martin Vitík (22) se u vánočního stromečku vyfotili i se svým pejskem.

    Vánoce Martina Vitíka.Vánoce Martina Vitíka. • Instagram

  • Fotbalista Vladimír Coufal

    Fotbalista Vladimír Coufal (33) spolu se svou manželkou Hanou a dětmi.

    Vánoce Vladimíra Coufala.Vánoce Vladimíra Coufala. • Instagram

  • Hokejový trenér Vladimír Růžička

    Úžasnou vánoční atmosféru si užil také legendární trenér Vladimír Růžička (62) po boku své manželky Marie a dcerky Lejly.

    Vánoce Vladimíra Růžičky.Vánoce Vladimíra Růžičky. • Instagram

  • Bývalá tenistka Petra Kvitová

    Tenisová šampionka Petra Kvitová (35) se pochlubila fotkou s manželem a synem Péťou, kterému brzy přibude sourozenec.

    Vánoce Petry Kvitové.Vánoce Petry Kvitové. • Instagram

  • Hokejista Tomáš Hertl

    Hokejista Tomáš Hertl (32) se svou rodinkou.

    Vánoše Tomáše Hertla.Vánoše Tomáše Hertla. • Instagram

  • Tenistka Karolína Plíšková

    Manželská erotika tenistky Karolíny Plíškové (33) a jejího manžela Michala Hrdličky.

    Vánoce Karolíny Plíškové.Vánoce Karolíny Plíškové. • Instagram

