Nezmar Ledecká: S koulí k medailím
Terminátor! Mašina! Naše hvězda! Ester Ledecká (31) zase jednou pobláznila fanoušky, když jim na sociálních sítích nabídla video ze svého posilovacího tréninku.
Sněhová královna zavěsila vysoko na hrazdu medaile jako motivaci, kolem pasu si ovázala přídavné závaží, takže se jí železná koule pohupovala mezi koleny, a přitahovala se až k bradě.
„Tohle nezvládne většina chlapů,“ trefně stálo v jednom z obdivných komentářů. Není divu. Sezona se už rozjela a Ester potřebuje být v top kondici.
Témata: Ester Ledecká, blesksport, trénink, sociální síť