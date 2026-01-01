Jak žije český olympionik Otto Dlabola: Krasojezdec s poštou v Německu
Místo piruet točí volantem dodávky s logem Deutsche Post. Bývalý krasobruslař Otto Dlabola (52), který byl s Kateřinou Beránkovou osmý na olympiádě 2002 ve sportovních dvojicích a osmkrát vyhrál mistrovství republiky, má džob v Německu. Pohledy na krajinu skrz čelní sklo si užívá jako doktor Skružný ve filmové Vesničce a je tu spokojený.
Tuší vůbec adresáti, kterým rozvážíte zásilky, že jejich pošťák byl dvakrát na olympiádě?
„Kdepak, jenom moji známí. Ale je tady i dost Čechů, ti někteří vědí.“
Jak se člověk dostane od bruslení k poště?
„To je dlouhý příběh. Já se toho tak přesytil, že už se mi ani do těch bruslí nechce. Jsem teď šťastnej člověk, nějak jsem se přes to přehoupl, už toho bylo akorát. Sleduju ten sport už jen z dálky.“
Zkuste popsat kus té cesty z ledu za volant.
„Já potřebuju být v pohybu. Trénovali jsme tady v Německu děti, já krasobruslení, žena gymnastiku. Jenže když přišel covid, zavřeli haly a my byli bez práce. Dáda měla známýho, přes toho padla nabídka, jestli bych chtěl dělat pošťáka.“
Manželka Daniela: „Ono to bylo trochu komplikovanější. Byli jsme živnostníci a ze dne na den jsme oba přišli o práci. Sport byl úplně odstřiženej a nikdo nevěděl, na jak dlouho. A známý potřeboval výpomoc ve firmě. Tak Ota nejdřív pracoval ve skladu a já zůstala s klukama doma. Škola byla zavřená, tak jsem Davida učila sama, byl v první třídě.“
Otto: „Jo, eshopy hrozně jely, všichni seděli doma a nakupovali přes internet. Dva roky jsem jezdil mezi regály a pořád tam ještěrkou něco ládoval…“
už jste šel k poště?
„Ano. Je to dobrá práce. Mám nějaký okruhy, je tu klid, vesnice, krásná krajina, příjemný lidi, kteří člověka přivítají. Pravda, ty dva měsíce před Vánoci jsou nabitější, ale to se dá vydržet. Jinak je klídek.“
Už žádné tance na ledě?
„Ty nebyly nic pro mě. Měl jsem rád skoky a zvedání, proto jsem jezdil sportovní dvojice.“
Po kariéře jste účinkoval také v muzikálu v roli Mrazíka.
„To už je asi patnáct let a byl to jeden z nejlepších projektů, chodily davy lidí, navíc jsme tam byli suprová parta. To mě opravdu bavilo.“
A jezdil jste na výletních lodích. Byl čas poznat kus světa?
„To bylo nádherný. Viděl jsem New York, Bermudy... Partnerka Katka měla hodně problémy s kolenem, ale tam to šlo, ten ledový plac byl malý. Odbruslili jsme čtyři show za týden a bylo hotovo, člověk se nenadřel. Ale všechno se to přejí.“
Dalo se tím finančně zajistit?
„To ne. Odměny na závodech, to bylo kapesný. V té show něco bylo, ale to víte, není to fotbal ani tenis.“
Pak jste prý také provozoval v Brně na stadionu kavárnu?
„Už jsem měl dost lodí, chtěl jsem být chvíli doma. Mašina na kafe tam byla, ale šlo tam hlavně o prodej a broušení bruslí. Kavárnu bych opravdu vlastnit nechtěl, to je otročina!“
Ale byla to důležitá epizoda, že?
Daniela se směje: „Tam u ledu jsme se v roce 2012 potkali, šla jsem si nabrousit brusle. A po mých státnicích o rok později jsme spolu jeli do Norska, kde měl Ota kontrakt na trénování.“
Otto: „Já už to tam měl rozdělaný, trénoval jsem krasobruslení, Dáda gymnastiku. Ale bylo to stěhování daleko vždy na šest měsíců.“
Daniela: „Když byly Davidovi dva roky, tak jsme tam skončili. Zvažovali jsme nabídky z Ruska, Rakouska, z Ga-Pa, ale Weiden byl nejblíž Česka. Proto jsme tady. Jen jsme netušili, že tu budeme tak dlouho. Teď to bude deset let, takže jsme tu už doma.“
Vzpomínky na Nagano aneb To seš ty, tati?
Tu otázku z titulku položil David (11), starší syn Otty a Daniely Dlabolových, nad fotkou z olympiády v Naganu. „Vlastně jsem klukům záběry z těch akcí ani nepouštěl,“ krčí rameny táta. Čtyřčlenná česká rodinka bydlí sice pár kilometrů od českých hranic, ale kluci nechtějí o přesunu do Česka ani slyšet, mají tu kamarády.
„Já jim olympiádu ani nepustil, aby náhodou třeba nechtěli bruslit,“ vtipkuje táta. „Stejně mám dvě trofeje z krasobruslení,“ kontruje David. Teď stejně jako brácha Adam hraje fotbal a baví ho i tenis. Na led vyrážejí zřídka. „Nerad chodím na veřejné bruslení, lidi se tam motají, je jich moc. Někdo ani neumí zabrzdit, člověk neví, kdo vám podrazí nohy,“ říká Ota.
Když má zavzpomínat na Nagano 1998, vybaví si: „Japonsko je krásný, snažili jsme se to tam poznat. Z hokeje jsme nic moc neměli, když se Čechům podařilo zvítězit, už jsme byli doma.“
Hry v Salt Lake City 2002 bral jako vrchol kariéry. „Na první olympiádu jsme se dostali a zúčastnili se, na té druhé jsme chtěli co nejlepší výsledek. To se povedlo: Cílem bylo místo do desítky a byli jsme osmí. Pak už to nějak směřovalo ke konci.“
Z USA pochází i nezvyklá fotka, kterak krasobruslař jede sněhem na koni. „Nabídli nám možnost se projet, tak jsem to zkusil, i když jezdit neumím. Táta sice koně doma měl, ale já na to nelezl.“
Z Oty je táta, který práci zvolil tak, aby s kluky mohl být. „Kdybych dělal bruslení, to máte tréninky odpoledne, večer, plný víkendy… Takhle odejdu ráno v půl sedmý, kluky budím, oni jsou do čtyř ve škole a já je stíhám i vyzvednout. Pak jedeme na naše aktivity.“
Je otázka, jestli rodina do nich zařadí i světový šampionát krasobruslařů, který bude 24. – 29. března 2026 v Praze. „Pokud mě pozvou, rád bych přijel. Uvidíme, co bude, před měsícem zemřel šéf svazu Stanislav Židek, který toho pro nás udělal opravdu hodně, to mě dost vzalo.“
Otto Dlabola