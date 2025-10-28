Utajené manželství krasobruslaře Nepely: Takhle vypadá jeho dcera!
Slavný slovenský sportovec Ondrej Nepela (†38) měl život zahalený tajemstvím. Některé už vypluly na povrch, některé pozvolna objevují světlo světa až nyní. A jedno šokující odhalení paralyzovalo příznivce světového krasobruslaře i teď! Homosexuální Nepela byl ženatý a měl dokonce dceru.
Deset zlatých medailí získal mezi léty 1969 a 1973. Byla to Nepelova doba. Stal se pětinásobným evropským mistrem, trojitým světovým mistrem a vše podtrhl olympijským zlatem v Sapporu v roce 1972. V této době mu stála po boku slovenská trenérka rakouského původu Hilda Múdra.
Po aktivní kariéře se třináct let objevoval na ledových kluzištích v Americe. Stal se součástí velké lední revue Holiday on Ice. V zámoří nemusel skrývat svou homosexualitu a otevřeně se ke své orientaci hlásil. V průběhu svého života si sice mohl slovenský elegán ukázat na jakoukoliv ženu, ale žádná ho nepřitahovala. Přesto vyplulo na povrch šokující odhalení, které nyní přinesl web Pluska.sk. Ondřej se oženil s mladou ženou, která byla součástí velkého představení Holiday on Ice. Společně měli dceru Natashu.
Spekuluje se, že se v USA vzali jen kvůli papírům zajišťujícím trvalý pobyt v zemi. Natasha ale nyní přicestovala na Slovensko a popsala příběh rodičů jinak. „Moji rodiče se seznámili na Holiday on Ice, bruslili spolu a nacvičovali představení. A tak začal velmi pěkný vztah, ve kterém se do sebe zamilovali a svůj vztah potvrdili sňatkem,“ řekla Natasha zmíněném slovenskému webu.
Nepelová přiletěla z Venezuely, kde žije, do Bratislavy. Na Slovensko dostala pozvání k premiéře filmu o svém otci s názvem Nepela. K našim sousedům ale nedorazila sama, doprovod ji dělal syn. Tedy vnuk Ondreje Nepely!
V roce 1986 se slovenský krasobruslař přestěhoval z Ameriky do německého Mannheimu, kde se o něj staral jeden manželský pár. Jenže bydleli daleko od města a na sklonku života krasobruslaře, který byl čím dál častěji pacientem v nemocnici, bojovali s častým dojížděním za ním. Na úkor svého osobního života. „Jednou mi ta paní zoufale volala, že jejímu manželovi to neustále cestování za Ondrejem už překáží. Pokud něco neudělám, tak se rozvedou,“ prozradila trenérka Múdra. Oficiálně Ondrej Nepela zemřel na rakovinu lymfatických uzlin. Později ale vyplynulo, že jej dohnala nemoc AIDS.