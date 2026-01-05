Novoroční cestování rodinky Navrátilové: S kluky v tryskáči

Autor: om
Martina, její žena Julia i děti cestovali jako králové.
Rodinka míří do tryskáče.
Julia, Martina a kluci letěli jako králové.
Martina Navrátilová s manželkou a jejich dvěma adoptivními chlapci na loňském US Open.
Loni při přebírání vyznamenání na Hradě Navrátilová poklábosila i se současnou první dámou Evou Pavlovou.

Nový rok netradiční rodiny, v níž bývalá elitní tenistka Martina Navrátilová (69) a Julia Lemigovová (53) od srpna 2024 společně vychovávají adoptované klučiny, začal cestovně.

Ač jména chlapců zůstala tajná, jejich podobu obě ženy netají a na Instagramu se co chvíli pochlubí společnými obrázky. Lemingovová tak odstartovala i nový rok a odkryla pár snímků ze společného přesunu z dovolené v Aspenu.

Proslulé horské středisko ve Skalnatých horách, kde jednodenní skipas stojí v přepočtu 6500 korun, opustili v sobotu a zácpy se bát nemuseli. Autem by to zabralo cca 35 hodin, z Aspenu do Miami je to totiž přes tři tisíce kilometrů, a tak letěli soukromým tryskáčem. „Ta nejlepší cesta společně začít rok 2026,“ napsala Julia.

Témata:  blesksportInstagramMartina NavrátilováMiamiNový rokAspen

