Hrůzné havárie Čechů na Dakaru: Pracháč v bezvědomí

Hrůzné havárie Čechů na Dakaru
Takhle dopadl Randýskův kamion
Otřesený Brož po nehodě.
Martin Prokop si ve třetí etapě Rallye Dakar vedl skvěle
Jiří Brož v průběhu Rallye Dakar 2026
Martin Prokop na Rallye Dakar 2026
Martin Michek na Rallye Dakar 2026
Martin Macík ovládl na Dakaru 11. etapu a míří za celkovým triumfem
Aleš Loprais si na Dakaru dojel pro čtvrté etapové vítězství
Aleš Loprais si zajel pro třetí etapové vítězství na letošním Rallye Dakar
Závodník Martin Prokop během deváté etapy Dakaru
Čeští jezdci prožili na Rallye Dakar černé pondělí. Dušan Randýsek (54) se zřítil z příkrého srázu ve skalách, byznysmen Jiří Brož (45) skončil dokonce v bezvědomí.

Jeho firma Montáže Brož staví skladovací techniku po celém světě a skvěle mu vydělává, v poušti mu jsou ale peníze nanic.

Po prvním pádu se posadil zpátky na motorku, a to byla chyba: „Bouchnete se do hlavy, jste zmatenej a nechcete zastavit. Měl jsem asi otřes mozku, ale dál jsem jel a trefifi l něco velkého. Pak už nevím, co se dělo. Probudil jsemse, když mě nesli do vrtulníku,“ prozradil Brož.

Českým fanouškům zároveň zatrnulo při sledování fotek Randýskova havarovaného kamionu. Vše ale naštěstí dopadlo dobře: „Byl to nepříjemný moment a pořádný karambol, ale můžu všechny uklidnit, jsme v pořádku. Pár modřin není nic, co by nás mělo vážně ohrozit,“ ubezpečil on sám.

 

