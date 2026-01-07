Hrůzné havárie Čechů na Dakaru: Pracháč v bezvědomí
Čeští jezdci prožili na Rallye Dakar černé pondělí. Dušan Randýsek (54) se zřítil z příkrého srázu ve skalách, byznysmen Jiří Brož (45) skončil dokonce v bezvědomí.
Jeho firma Montáže Brož staví skladovací techniku po celém světě a skvěle mu vydělává, v poušti mu jsou ale peníze nanic.
Po prvním pádu se posadil zpátky na motorku, a to byla chyba: „Bouchnete se do hlavy, jste zmatenej a nechcete zastavit. Měl jsem asi otřes mozku, ale dál jsem jel a trefifi l něco velkého. Pak už nevím, co se dělo. Probudil jsemse, když mě nesli do vrtulníku,“ prozradil Brož.
Českým fanouškům zároveň zatrnulo při sledování fotek Randýskova havarovaného kamionu. Vše ale naštěstí dopadlo dobře: „Byl to nepříjemný moment a pořádný karambol, ale můžu všechny uklidnit, jsme v pořádku. Pár modřin není nic, co by nás mělo vážně ohrozit,“ ubezpečil on sám.