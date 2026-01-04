Předplatné

Dakar v TV a ONLINE: Kde sledovat Rallye Dakar 2026 živě?

V Saúdské Arábii 3. ledna odstartuje 48. ročník slavné Rallye Dakar. Fanoušci budou nejvíce sledovat kategorii kamionů, kde si pro třetí výhru v řadě chce dojet Martin Macík. Jeho plány se však pokusí zhatit Aleš Loprais, jenž loni bral bronz a letos útočí na svůj první triumf. Kde sledovat Rallye Dakar 2026 živě?

Rallye Dakar 2026 v TV

  • Nova Action
  • ČT Sport
  • Eurosport

Vysílací práva na Dakar opět vlastní televize Nova. Každý den večer se můžete těšit na zhruba hodinový sestřih na stanici Nova Action. Reportáž podobného rozsahu nabídne každý den i Eurosport. V programu ČT sport nabídne ohlasy ze Saúdské Arábie pořad Svět motorů, který se bude věnovat nejdůležitějšímu dění na Dakaru.

Kompletní program a výsledky Rallye Dakar 2026 naleznete ZDE>>> 

Program TV vysílání k Rallye Dakar 2026

Datum a časTV stanicePořad
4. 1. 2026 (21:00)Eurosport 1Rallye Dakar 2026
4. 1. 2026 (21:30)Nova ActionRallye Dakar 2026
5. 1. 2026 (01:20)ČT sportSvět motorů
5. 1. 2026 (21:00)Eurosport 1Rallye Dakar 2026
5. 1. 2026 (21:30)Nova ActionRallye Dakar 2026
5. 1. 2026 (23:10)ČT sportSvět motorů
6. 1. 2026 (21:00)Eurosport 1Rallye Dakar 2026
6. 1. 2026 (21:30)Nova ActionRallye Dakar 2026
6. 1. 2026 (23:05)ČT sportSvět motorů
7. 1. 2026 (21:30)Nova ActionRallye Dakar 2026
7. 1. 2026 (22:00)Eurosport 1Rallye Dakar 2026
7. 1. 2026 (23:10)ČT sportSvět motorů
8. 1. 2026 (21:00)Eurosport 1Rallye Dakar 2026
8. 1. 2026 (21:30)Nova ActionRallye Dakar 2026
8. 1. 2026 (23:10)ČT sportSvět motorů

Vysílací program budeme průběžně aktualizovat.

Rallye Dakar 2026 živě

Na oficiálních stránkách závodu můžete sledovat aktuální pořadí na jednotlivých checkpointech i v cíli etap včetně aktuálního ONLINE komentáře.

Kde můžete ještě sledovat Rallye Dakar 2026?

V době sociálních sítích vám nejautentičtější záběry z Dakaru a reakce závodníků nabídnou právě profily jednotlivých závodníků nebo stájí přímo ze Saúdské Arábie. Níže naleznete seznam vybraných profilů, u kterých se v průběhu dakarské rallye určitě nebudete nudit:

