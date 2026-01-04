Dakar v TV a ONLINE: Kde sledovat Rallye Dakar 2026 živě?
V Saúdské Arábii 3. ledna odstartuje 48. ročník slavné Rallye Dakar. Fanoušci budou nejvíce sledovat kategorii kamionů, kde si pro třetí výhru v řadě chce dojet Martin Macík. Jeho plány se však pokusí zhatit Aleš Loprais, jenž loni bral bronz a letos útočí na svůj první triumf. Kde sledovat Rallye Dakar 2026 živě?
Rallye Dakar 2026 v TV
- Nova Action
- ČT Sport
- Eurosport
Vysílací práva na Dakar opět vlastní televize Nova. Každý den večer se můžete těšit na zhruba hodinový sestřih na stanici Nova Action. Reportáž podobného rozsahu nabídne každý den i Eurosport. V programu ČT sport nabídne ohlasy ze Saúdské Arábie pořad Svět motorů, který se bude věnovat nejdůležitějšímu dění na Dakaru.
Kompletní program a výsledky Rallye Dakar 2026 naleznete ZDE>>>
Program TV vysílání k Rallye Dakar 2026
|Datum a čas
|TV stanice
|Pořad
|4. 1. 2026 (21:00)
|Eurosport 1
|Rallye Dakar 2026
|4. 1. 2026 (21:30)
|Nova Action
|Rallye Dakar 2026
|5. 1. 2026 (01:20)
|ČT sport
|Svět motorů
|5. 1. 2026 (21:00)
|Eurosport 1
|Rallye Dakar 2026
|5. 1. 2026 (21:30)
|Nova Action
|Rallye Dakar 2026
|5. 1. 2026 (23:10)
|ČT sport
|Svět motorů
|6. 1. 2026 (21:00)
|Eurosport 1
|Rallye Dakar 2026
|6. 1. 2026 (21:30)
|Nova Action
|Rallye Dakar 2026
|6. 1. 2026 (23:05)
|ČT sport
|Svět motorů
|7. 1. 2026 (21:30)
|Nova Action
|Rallye Dakar 2026
|7. 1. 2026 (22:00)
|Eurosport 1
|Rallye Dakar 2026
|7. 1. 2026 (23:10)
|ČT sport
|Svět motorů
|8. 1. 2026 (21:00)
|Eurosport 1
|Rallye Dakar 2026
|8. 1. 2026 (21:30)
|Nova Action
|Rallye Dakar 2026
|8. 1. 2026 (23:10)
|ČT sport
|Svět motorů
Vysílací program budeme průběžně aktualizovat.
Rallye Dakar 2026 živě
Na oficiálních stránkách závodu můžete sledovat aktuální pořadí na jednotlivých checkpointech i v cíli etap včetně aktuálního ONLINE komentáře.
Kde můžete ještě sledovat Rallye Dakar 2026?
V době sociálních sítích vám nejautentičtější záběry z Dakaru a reakce závodníků nabídnou právě profily jednotlivých závodníků nebo stájí přímo ze Saúdské Arábie. Níže naleznete seznam vybraných profilů, u kterých se v průběhu dakarské rallye určitě nebudete nudit:
- Oficiální profil Rallye Dakar na Instagramu
- Oficiální profil Rallye Dakar na TikToku
- Buggyra Racing Team na TikToku
- Buggyra Racing Team na YouTube
- Tým Aleše Lopraise na TikToku
- Martin Macík na Instagramu
- Martin Prokop na Instagramu
- Martin Michek na Instagramu