Kolocovi na Rallye Dakar trpěli: Zlomený den
Když trpí moje holčička, tak já taky! Automobilový jezdec Martin Koloc (58) prožil i s dcerou Aliyyah (21) na Rallye Dakar pekelný den. Lámala se nejen kola, ale i kosti!
Úvodní etapa slavné rallye a hned takové trable. Týmu Buggyra arabský terén zatím nevoní. „To byl den, to jsme to dop*cali,“ ulevil si rozmrzelý šéf týmu Koloc. Aby ne. Kamioňák Šoltys rozpáral dvě pneumatiky, vzápětí mu začalo rachtat v motoru a do cíle dojel s tříhodinovým mankem.
„Zítra začneme znovu,“ krčil rameny ostřílený bard. Koloc při své premiéře na Dakaruvmžiku ulomil přední kolo, jeho dcera dokonce kola dvě. Přestože jí pomáhal s opravou, etapu nedokončila.
„A jak jsem od ní odjel, za kilometr jsem zničehonic urazil i zadní kolo, které bylo odněkud načaté,“ nadával Koloc, který si navíc zlomil levý malíček. „Při výměně zadního ramena mi to klaplo,“ křivil tvář bolestí. Někdejší šampion v závodech tahačů dojel do cíle se ztrátou téměř šesti hodin...