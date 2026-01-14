Rozlámané Češky, nově i Krejčíková: Slzy kvůli kolenu

Slzy kvůli kolenu
Krejčíková má problém
Krejčíková pláče při ošetřování bolavého kolena.
Krejčíková má v Austrálii problém
Česká tenistka Barbora Krejčíková na olympijských hrách v Paříži
Krejčíková má v Austrálii problém
Krejčíková má ve sví sbírce i trofej ze slavného Wimbledonu
Krejčíková při StarDance 2024
Tenistce Barboře Krejčíkové zřejmě opět unikne prvenství v anketě Sportovec roku.
České tenistky Kateřina Siniaková (vlevo) a Barbora Krejčíková po více než roce spolu ve čtyřhře ovládly turnaj v Soulu
Krejčíková s Kateřinou Siniakovou

Zakletá Austrálie! Letos kontinent u protinožcům vytasil na české tenisty a tenistky tu nejhorší zbraň. Málokdo z nich zvládne odehrát celý svůj duel.

V australském teplíčku tenisovým krajanům hapruje zdraví. Barbora Krejčíková (30) si na turnaji v Hobartu nechala ošetřit levé koleno a nakonec v prvním kole padla s Američankou Stearnsovou 4:6, 6:1, 6:7.

Bára seděla na lavičce, tekly jí slzy a fyzioterapeutka se jí snažila pomoci. Zatejpované koleno, kvůli němuž předčasně ukončila minulou sezonu, dvojnásobná grandslamová šampionka ledovala, ale zápas nakonec ztratila a žije v nejistotě, zda bude fit. V Austrálii už letos zdravotně strádaly Karolína Plíšková s Noskovou, z mužů skrečoval zápas pro změnu Lehečka.

