Rozlámané Češky, nově i Krejčíková: Slzy kvůli kolenu
Zakletá Austrálie! Letos kontinent u protinožcům vytasil na české tenisty a tenistky tu nejhorší zbraň. Málokdo z nich zvládne odehrát celý svůj duel.
V australském teplíčku tenisovým krajanům hapruje zdraví. Barbora Krejčíková (30) si na turnaji v Hobartu nechala ošetřit levé koleno a nakonec v prvním kole padla s Američankou Stearnsovou 4:6, 6:1, 6:7.
Bára seděla na lavičce, tekly jí slzy a fyzioterapeutka se jí snažila pomoci. Zatejpované koleno, kvůli němuž předčasně ukončila minulou sezonu, dvojnásobná grandslamová šampionka ledovala, ale zápas nakonec ztratila a žije v nejistotě, zda bude fit. V Austrálii už letos zdravotně strádaly Karolína Plíšková s Noskovou, z mužů skrečoval zápas pro změnu Lehečka.