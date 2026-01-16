Woods oslavil za doprovodu Bon Joviho...: Sexy padesátiny

Autor: en
Sexy padesátiny
Vanesse (vpravo) i Kai to slušelo.
Bon Jovi se dobře bavil.
Tiger se svými dětmi, maminkou a bývalou přítelkyní.
Tiger obléká zelené sako po vítězství na Masters 2005.
Tiger na US Open 2000.
Tiger po jeho rekordním vítězství na Masters 1997.
Hemžilo se to kráskami, z nichž vynikaly současná partnerka oslavence Tigera Woodse Vanessa Trumpová (48) a do červené oděná její dcera Kai (18). Šaty prezidentových příbuzných rozhýbal na oslavě golfistových padesátin slavný zpěvák Bon Jovi.

Do floridského resortu The Breakers pustil Tiger 300 vyvolených. Pak nechal zatemnit okna a maximálně si hlídal soukromí, takže uniklo jen pár nepříliš kvalitních fotek.

Partnerce Vanesse, exmanželce Donalda Trumpa mladšího, a tedy snaše amerického prezidenta, to každopádně seklo!

