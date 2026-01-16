Woods oslavil za doprovodu Bon Joviho...: Sexy padesátiny
Hemžilo se to kráskami, z nichž vynikaly současná partnerka oslavence Tigera Woodse Vanessa Trumpová (48) a do červené oděná její dcera Kai (18). Šaty prezidentových příbuzných rozhýbal na oslavě golfistových padesátin slavný zpěvák Bon Jovi.
Do floridského resortu The Breakers pustil Tiger 300 vyvolených. Pak nechal zatemnit okna a maximálně si hlídal soukromí, takže uniklo jen pár nepříliš kvalitních fotek.
Partnerce Vanesse, exmanželce Donalda Trumpa mladšího, a tedy snaše amerického prezidenta, to každopádně seklo!
