Kolocová do cíle Dakaru nedojede: Havárie a konec

Táta zraněnou Aliyyah utěšoval.
Aliyyah Kolocová letos Dakar nedokončí
Aliyyah Kolocová, dcera legendy v závodu tahačů Martina Koloce
Závodník Martin Koloc na Dakaru
Kolocova dcera Aliyyah jde v tátových šlépějích
Kolocova dcera Aliyyah jde v tátových šlépějích

Dvojitá havárie ukončila letošní Dakar pro Aliyyah Kolocovou (21). Dcera známého závodníka Martina si zranila ruku.

„Mrzí mě, že to končí takhle. Zhruba po 70 kilometrech nám praskl řemen, po opravě jsem předjížděla auto a přišla pravá zatáčka. V prachu jsem vůbec neviděla příkop, trefili jsme ho a mně se při nárazu nešťastně zkroutila ruka. Dost to bolí,“ smutnila Aliyyah, zatímco táta vyloučil její pokračování v závodu: „S tímhle zraněním je to naprosto nemožné.“

Mezitím v kamionech stále bojuje o celkové prvenství Aleš Loprais. Ten přežil srážku s pátým Martinem Macíkem a se ztrátou stále nahání vedoucího muže Litevce Žalu.

