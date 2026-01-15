Slavná krasobruslařka Papadakisová šokovala: Potrat přímo na ledě!

Papadakisová otevřeně o svém potratu na ledě
Papadakisová ve své knize popisuje temná zákoutí krasobruslařského světa.
V prosinci 2024 oznámila na sociálních sítích konec své sportovní kariéry
Hvězdné francouzské krasobruslařské duo Gabriella Papadakisová - Guillaume Cizeron
Papadakisová ve své knize popisuje temná zákoutí krasobruslařského světa.
Francouzi dlouho vládli světu krasobruslení
Má zlato a stříbro z olympiád. Francouzka Gabriella Papadakisová (30) s tanečním partnerem Guillaumem Cizeronem (31) dlouhé roky vládla krasobruslařskému světu. Teď ve své šokujicí zpovědi s názvem »Abych nezmizela« odhalila bolestné vzpomínky.

Psal se rok 2019 a francouzské duo Papadakisová Cizeron bylo uprostřed své letité dominance v krasobruslení. Tehdy dvojnásobní mistři světa usilovali o třetí triumf v Japonsku. 

V předvečer mistrovství světa v Saitamě si Gabriella zašla na záchod. Měla delší dobu příznaky, které jí děsily. Rozhodla se tak zjistit pravdu a provedla si těhotenský test. Byl pozitivní. „Když jsem viděla výsledky, složila jsem na zem a rozplakala se. Nevěděla jsem, co mám dělat,“ popsala.

„Šla jsem do trenérské místnosti a všechno jsem ze sebe vyhrkla. Nedokázala jsem ovládnout své emoce. Trenérka se mě zeptala, jestli chci pokračovat v těhotenství. Odpověděla jsem, že to není v mých plánech. Chtěla jsem jet na mistrovství světa a olympiádu,“ řekla Papadakisová.

Navštívila tedy lékaře, který jí aplikoval injekci a dal pilulku, která měla vyvolat potrat. Poté se vrátila do tréninku a v Saitamě s Cizeronem opět zvítězila. Když si však šli pro medaile, pocítila Gabriella najednou ostrou bolest v podbřišku. Pilulka právě začala působit. „Potratila jsem přímo tam na ledě, před celým světem, během živého vysílání. A nikdo to nevěděl,“ šokovala ve své knize. Následující den začala během exhibičních jízd krvácet...

