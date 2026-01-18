Gigantická spotřeba kouče Trpišovského: 500 čepic na 2 měsíce! Vysvětlil proč
Mezi slavné české pokrývky hlavy patří buřinka pana Taua, beranice revizora Gustava z Anděla na horách a taky kšiltovka kouče Slavie Jindřicha Trpišovského (49). Spotřebuje jich hafo.
Slavia se vrátila ze soustředění ve Španělsku. V pátek si to v testovacím mači rozdala s Nory z Brannu, aby zjistila, jak na tom je před středeční bitvou Ligy mistrů s Barcelonou v Edenu. Šéftrenér očividně dobře.
Když vidím děti…
Z Marbelly odpovídal na otázky fandů v čupr náladě. Mimo jiné prozradil s kolika čepicemi hospodaří. Je to gigantická cifra. Až jednoho napadne, že je lepší ho živit než šatit. „Spotřeba je velká. Asi každé dva měsíce objednáváme a kupujme čtyři bedny. Takže asi 500 kšiltovek na každé 2 měsíce,“ řekl Trpišovský a vysvělil, proč tolik! „Když vidím děti... Snažím se to vždycky někomu dát a ta poptávka je. Příští rok chceme přichystat charitativní akci. Nějaká část by šla do prodeje, aby se pomohlo těm, kteří to potřebují.“
Kalhoty hoří
V devětačtyřiceti ty skluzy! Trpišovský je provádí na oslavu vítězství a textilie hoří. „V zimě se spotřeba kalhot podstatně zvyšuje, protože na těchhle terénech nepřežijí. V létě se to někdy podaří vyprat, někdy ne. Spotřeba roste úměrně s počtem vítězství, takže je velká. Ve firmě, kde kalhoty kupuju, ze mě mají určitě radost,“ vyprávěl zvesela Trpišovský.
Otík ve sprše
Při dotazu, jestli má raději chléb nebo rohlík, se Trpišovský postavil na stranu závozníka Otíka z Vesničky střediskové odpovědí: „Rohlík.“ K volbě mezi vanou a sprchou pověděl: „Dřív vana, teď sprcha, protože času je málo. Na Slavii v šatně mám jen sprchu, takže si nemůžu vybírat.“