Jihoafričan Molapo bojuje za Česko
Hokejovou PSD Bank arénu obsadil český zápasnický kolos. Turnaj Oktagon 82 v Düsseldorfu láká na velké finále Tipsport Gamechanger ve střední váze, který je považován za Ligu mistrů MMA.
Bijec Jixie Molapo (31) žije v Praze, a proto reprezentuje v kleci českou vlajku. Pochází však z krokodýlí oblasti v jihoafrické provincii Limpopo a před MMA se věnoval ragby.
Jeho příjmení Molapo znamená v místním domorodém jazyce »Řeka«. Do Oktagonu tak přitéká exotická voda plná síly. „Teprve se zahřívám!“ hlásí před svým druhým profi duelem.
