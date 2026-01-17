Zadlužená legenda Sparty Horst Siegl vězí dál ve spárech exekuce: Vila je zase v dražbě
Setřást zadáka a uvolnit se v šestnáctce. To uměl Horst Siegl (55) na fotbalovém place znamenitě. Zbavit se dluhů a pláchnout ze sevření věřitelů se mu ovšem v soukromém životě nedaří.
Luxusní vila v Lipencích legendárného sparťanského šutéra a jeho ženy Zdeny jde znovu do exekuční dražby. Aby měli z čeho zaplatit obří pohledávky, jež k prvnímu vydání exekuce činily přes 15 milionů korun.
Poprvé se jejich rodinné sídlo s odhadní cenou 28 milionů korun ocitlo v nabídce portálu okdrazby.cz 27. listopadu 2025. „Budu mít dohodu s věřiteli, neřešte to. Dražba byla zastavena,“ řekl tehdy Blesku Siegl. Záhy z webu skutečně zmizela, protože byla odrožena na neurčito. Jenže problémy se tím jen oddálily. Teď totiž aukci vyhlásili znovu!
Narozeniny…
„Jelikož procesní překážky pro provedení dražby odpadly, nařizuje se tímto unesením nový termín dražby,“ stojí v dokumentu soudního exekutora Jana Škarpy. Takže stavení manželů Sieglových, kteří si protentokrát najali právníka, má být na okdrazby.cz online opět k mání 5. února v 13:30. Deset dnů před Horstovými narozeninami…
AUKCE RODINNÉHO DOMU V LIPENCÍCH
Odhadní cena: 28 359 000 Kč
Nejnižší podání: 18 906 000 Kč
Minimální příhoz: 20 000 Kč
Maximální příhoz: neomezený
Začátek: 5. února 2026 13:00
Zdroj: okdrazby.cz