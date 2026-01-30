Šok kvůli testům. Biatlonová hvězda Samuelsson obviňuje: Soupeři dopují!
Předolympijskou horečku přiživily výsledky průzkumu mezi sportovci, z nichž třetina nebyla během 12 měsíců testována na doping. Zvedlo to vlnu nevole a podezření.
Televize čtyř skandinávských zemí provedly průzkum o četnosti dopingových testů mezi »zimními« sportovci (vyjma hokejistů) od září 2024 do září 2025. Výsledkem je, že 49,2 procenta z nich nebylo během zmíněných 12 měsíců ani jednou mimosoutěžně testováno.
A 35,5 procenta respondentů nebylo v tomto období kontrolováno ani během závodů. Selekce Elitní švédský biatlonista Sebastian Samuelsson (28) na to reagoval poněkud afektovaně. „Mělo by se testovat více! Jsem přesvědčený o tom, že závodím proti soupeřům, kteří dopují,“ bez váhání použil olympijský vítěz a mistr světa v rozhovoru pro švédskou televizi presumpci viny.
„To číslo je nízké, mě kontrolují mnohem častěji,“ přidala se k němu kolegyně Elvira Öbergová. Proč se testuje tak »málo«? Je to drahé… Šéf norského antidopingového úřadu Anders Solhei vysvětlil , že postupují selektivně: „Není naším cílem každý rok otestovat všechny. Zaměřujeme se na vysoce rizikové sporty, jako jsou běh na lyžích či biatlon, a provádíme méně kontrol tam, kde by byl efekt dopingu minimální, jako je třeba curling.“
Podle něj je především třeba investovat do kvality testů, aby doping skutečně odhalily, než do jejich množství.