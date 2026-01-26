Krčmář slavil placku s dětmi i Wiererovou: Taťkovi přála kráska!

Krčmářovi gratulovala i Dorothea Wiererová.
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě
Michal Krčmář v cíli závodu s hromadným startem v Novém Městě
Český tým se raduje s Michalem Krčmářem
Michal Krčmář, Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková
Radost Michala Krčmáře po bronzové štafetě v Novém Městě na Moravě
Smíšená štafeta slaví třetí místo
Michal Krčmář skvěle finišoval v závodě smíšených štafet
Michal Krčmář skvěle finišoval v závodě smíšených štafet
Česká smíšená štafeta dojela v Novém Městě na třetím místě
Michal Krčmář ve Vysočina Areně
Michal Krčmář v Novém Městě na Moravě
Dorothea Wiererová.
Wiererová doufá v triumf.
Italská biatlonistka Dorothea Wiererová po příjezdu do cíle v Östersundu
Italská biatlonistka Dorothea Wiererová oslavuje triumf v závodu Světového poháru v Östersundu
Pro Dorothu Wiererovou bude domácí olympiáda vrcholem kariéry
Italka Dorothea Wiererová (uprostřed) triumfovala v individuálním závodu v Östersundu

Bronzovou smíšenou štafetu ve složení Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář dotáhl v sobotu na bednu především fantastický fi niš posledně jmenovaného. Pracant, přezdívaný Bimbas, si pak užil oslavy i se synem Viktorem (3) a dcerou Tamarou (1).

„Bude hezké mít společné fotky do rodinného alba,“ usmíval se táta, kterému v cíli přála i vyhlášená kráska biatlonového rybníčku Dorothea Wiererová (35).

 „Když za vámi přijde Doro, která vyhrála, a řekne, že je strašně šťastná i za nás, že se nám to podařilo doma, člověk si toho váží. Od doby, co jsem tady Gabču Soukalovou viděl získat medaili, byl můj skoro olympijský sen získat ji před domácími diváky taky,“ vysvětlil Krčmář.

