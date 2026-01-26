Krčmář slavil placku s dětmi i Wiererovou: Taťkovi přála kráska!
Bronzovou smíšenou štafetu ve složení Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář dotáhl v sobotu na bednu především fantastický fi niš posledně jmenovaného. Pracant, přezdívaný Bimbas, si pak užil oslavy i se synem Viktorem (3) a dcerou Tamarou (1).
„Bude hezké mít společné fotky do rodinného alba,“ usmíval se táta, kterému v cíli přála i vyhlášená kráska biatlonového rybníčku Dorothea Wiererová (35).
„Když za vámi přijde Doro, která vyhrála, a řekne, že je strašně šťastná i za nás, že se nám to podařilo doma, člověk si toho váží. Od doby, co jsem tady Gabču Soukalovou viděl získat medaili, byl můj skoro olympijský sen získat ji před domácími diváky taky,“ vysvětlil Krčmář.