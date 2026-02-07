Schumacherův spolupracovník Briatore chřadne: Postěžoval si na Michaelovu rodinu
Láska k rychlosti a benzínu je spojila. A zatímco kontroverzní Ital Flavio Briatore (75) je dodnes součástí formule 1, velikán Michael Schumacher (57) už není vidět nejen při závodech královny motosportu, ale dokonce ani na veřejnosti vůbec... Co k tomu jeho spolupracovník, který byl svědkem toho, jak legenda urvala dva mistrovské tituly, řekl?
Býval to energický bonviván a lamač dívčích srdcí, jehož jméno se kdysi skloňovalo například i v souvislosti s modelkou Alenou Šeredovou. S německou okouzlující kráskou Heidi Klumovou má dokonce dceru. Teď je ale na Flavia Briatoreho, muže, který stál u zrodu Schumacherovy největší slávy v barvách Benettonu, smutný pohled.
V barcelonském přístavu, kde stáj, které šéfuje, představovala monopost pro rok 2026, Briatore namísto dřívějšího rázného kroku spíše belhal, viditelně padal na jednu nohu a focení u nablýskaných aut od pohledu protrpěl.
Když však přišla řeč na Michaela Schumachera, o kterém před pár dny média napsala, že se po letech upoutání na lůžko zvládá pohybovat pomocí invalidního vozíčku, Flavio viditelně ožil. Vzpomínky na roky 1994 a 1995, kdy společně dobyli svět, jsou pro něj stále svaté. Jenže za těmito slovy se skrývá také hořká pachuť současnosti.
Briatore otevřeně přiznal, že ačkoliv je s rodinou legendárního pilota v kontaktu, k samotnému Michaelovi má dveře zavřené. „Chci si Michaela pamatovat takového, jaký byl. Kontakt s ním? Nemožné,“ hlesl smutně Ital. Tato slova jen potvrzují nepropustnou zeď, kterou kolem sedminásobného šampiona po jeho tragické nehodě na lyžích postavila manželka Corinna. Briatore tak sice patří do „rodiny“ F1, ale do té Schumacherovy už zřejmě nikoliv...