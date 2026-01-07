Pilot formule 1 Gasly si zahrál na Schumachera: Pocta, nebo úlet?

Autor: as
Pilot formule 1 Gasly si zahrál na Schumachera
»Schumi« často lyžoval v červených barvách Ferrari.
Gasly se na sjezdovku ohákl stejně jako slavný Němec.
Michael s Corinnou.
Pierre s Franciskou.
Gasly na okruzích hájí úplně jiné barvy. Jezdí totiž za Alpin
Gasly na okruzích hájí úplně jiné barvy. Jezdí totiž za Alpin
Gasly na okruzích hájí úplně jiné barvy. Jezdí totiž za Alpin
Pierre Gasly naštval fanoušky Schumachera
Pierre Gasly naštval fanoušky Schumachera
Pierre Gasly s Franciskou
Michael Schumacher ranč miloval.
Michael Schumacher na lyžích.
S Corinnou milovali osudové lyžování
Michael Schumacher se vážně zranil při nehodě na lyžích.
Michael Schumacher se vážně zranil při nehodě na lyžích.

Ten klacek by zasloužil pár facek! Fanoušci spílají pilotovi formule 1 Pierreovi Gaslymu (29). Co provedl? Morbidním způsobem uctil legendárního Michaela Schumachera (57).

Navlékl se do rudé lyžařské bundy s výrazným logem tabákového sponzora a lyžoval si po Alpách. „Sněhový ráj,“ napsal francouzský závodník v příspěvku na Instagramu a na sjezdovce ve Val d‘Isère se pak objímal s přítelkyní Franciskou.

Co je na tom? Dokonale tím totiž kopíroval »Schumiho«, a to navíc v den jeho narozenin! Vždyť ikonický Němec ještě v dobách největší slávy ve stáji Ferrari často lyžoval v podobném outfitu a stejně láskyplně se pak tiskl k manželce Corinně.

Jenže právě na lyžích utrpěl 29. prosince 2013 fatální zranění hlavy, které mu navždy zničilo život. Od té doby jen přežívá v ústraní ve vile u Ženevského jezera. „Jak neuctivé!“ „Morbidní pocta!“ „Jak ho to mohlo, hlupáka, vůbec napadnout?!“ valí se po sociálních sítích vlna kritiky rozzuřených fandů.

Možná by se měl pilot stáje Alpine raději víc snažit na okruzích. Zatím má na kontě jediné vítězství oproti Schumacherovým 91 triumfům.

»Schumi« často lyžoval v červených barvách Ferrari.
»Schumi« často lyžoval v červených barvách Ferrari.

 

 

Témata:  formuleblesksportPierre GaslyAlpyInstagramFerrariMichael SchumacherŽenevské jezeropilot Formule 1

Související články



Články odjinud