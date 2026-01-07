Pilot formule 1 Gasly si zahrál na Schumachera: Pocta, nebo úlet?
Ten klacek by zasloužil pár facek! Fanoušci spílají pilotovi formule 1 Pierreovi Gaslymu (29). Co provedl? Morbidním způsobem uctil legendárního Michaela Schumachera (57).
Navlékl se do rudé lyžařské bundy s výrazným logem tabákového sponzora a lyžoval si po Alpách. „Sněhový ráj,“ napsal francouzský závodník v příspěvku na Instagramu a na sjezdovce ve Val d‘Isère se pak objímal s přítelkyní Franciskou.
Co je na tom? Dokonale tím totiž kopíroval »Schumiho«, a to navíc v den jeho narozenin! Vždyť ikonický Němec ještě v dobách největší slávy ve stáji Ferrari často lyžoval v podobném outfitu a stejně láskyplně se pak tiskl k manželce Corinně.
Jenže právě na lyžích utrpěl 29. prosince 2013 fatální zranění hlavy, které mu navždy zničilo život. Od té doby jen přežívá v ústraní ve vile u Ženevského jezera. „Jak neuctivé!“ „Morbidní pocta!“ „Jak ho to mohlo, hlupáka, vůbec napadnout?!“ valí se po sociálních sítích vlna kritiky rozzuřených fandů.
Možná by se měl pilot stáje Alpine raději víc snažit na okruzích. Zatím má na kontě jediné vítězství oproti Schumacherovým 91 triumfům.