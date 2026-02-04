Předpověď počasí na San Siru: Zmoklé zahájení?
Organizátoři XXV. zimních olympijských her slibují při slavnostním ceremoniálu na ikonickém stadionu San Siro velkolepou podívanou. Ale větru ani dešti Italové poručit neuměj.
Na přípravách slavnostního zahájení se podílelo více než 1300 lidí z 27 zemí a průběh bude mít pod palcem zhruba 950 členů technického a produkčního týmu.
Diváci se mohou těšit na více než 1400 kostýmů a okolo 1500 párů bot na účinkujících. Ty bude čančat přes stovku vizážistů a 70 kadeřníků. Všechna tahle čísla však může spláchnout jediné: 10 °C!
Taková je páteční předpověď počasí pro Milán. Ve 20:00, kdy celá akce vypukne, navíc může i pršet. Alespoň v Cortině d’Ampezzo, kde se stejně jako v Predazzu a v Livignu koná zahájení Her, má přes noc mrznout.