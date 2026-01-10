Schumacherův syn Mick: Nová láska!

Autor: as
Mick Schumacher po rozchodu našel novou lásku!
Michaelův syn Mick.
Mickova nová láska Clara.
Michaelův syn Mick.
Mickova nová láska Clara.
Mickova nová láska Clara.
Mick a Michael Schumacherovi na archivním obrázku.
Mickova nová láska Clara.
Legendární Michael Schumacher.
Mickova nová láska Clara.
Michaelův syn Mick.
Vztah s Lailou před časem skončil.
Vztah s Lailou před časem skončil.
Legendární Michael Schumacher.
Vztah s Lailou před časem skončil.
Vztah s Lailou před časem skončil.
Legendární Michael Schumacher.
Vztah s Lailou před časem skončil.
Michaelův syn Mick.
Legendární Michael Schumacher.
Michaelův syn Mick.
Mick a Michael Schumacherovi na archivním obrázku.
Legendární Michael Schumacher.
Mick a Michael Schumacherovi na archivním obrázku.
Legendární Michael Schumacher.
Mickova nová láska Clara.

Čarokrásná Laila mu loni utekla k tenistu Sinnerovi, teď už ale má závodník Mick Schumacher (26) po boku neméně pohlednou lásku.

Synek legendy F1 Michaela Schumachera (57) si nabrnkl modelku Claru Ramosovou (24). S uhrančivou Portugalkou byl o víkendu spatřen na Mallorce, kde se spolu mazlili na golfovém hřišti.

Zatímco Clara je doktorandkou na Barcelonské univerzitě a s modelingem cestuje po celém světě, Mick přesedlal od »efjedniček« k americkému seriálu IndyCar. Vydrží jim láska na dálku?

Michaelův syn Mick.
Michaelův syn Mick.

Témata:  blesksportláskaMichael SchumacherMallorcaMick SchumacherIndyCar SeriesBarcelonská univerzita

Související články



Články odjinud