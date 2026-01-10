Schumacherův syn Mick: Nová láska!
Čarokrásná Laila mu loni utekla k tenistu Sinnerovi, teď už ale má závodník Mick Schumacher (26) po boku neméně pohlednou lásku.
Synek legendy F1 Michaela Schumachera (57) si nabrnkl modelku Claru Ramosovou (24). S uhrančivou Portugalkou byl o víkendu spatřen na Mallorce, kde se spolu mazlili na golfovém hřišti.
Zatímco Clara je doktorandkou na Barcelonské univerzitě a s modelingem cestuje po celém světě, Mick přesedlal od »efjedniček« k americkému seriálu IndyCar. Vydrží jim láska na dálku?
